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الكشف عن. فشل اطلاق سراح هؤلاء من صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن. فشل اطلاق سراح هؤلاء من صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن. فشل اطلاق سراح هؤلاء من صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، عن فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات مع ميليشيات الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها منذ أشهر طويلة، وبعضهم منذ سنوات.


وحذر غيبريسوس في تصريح صحفي عاجل من خطورة استمرار احتجاز هؤلاء العاملين الإنسانيين، مؤكداً أنهم يقومون بواجبهم الإنساني لمساعدة الشعب اليمني في ظل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها البلاد.


ودعا مدير منظمة الصحة العالمية ميليشيات الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، محملاً إياهم المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم.


وأكد غيبريسوس أن المجتمع الدولي يتابع باهتمام بالغ هذا الملف، ولن يقبل باستمرار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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