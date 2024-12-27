اليافعي يشن هجوماً عنيفا على الح وثي ويؤكد اعتماده على هذا الأمر - أخبار كلمتك

قال الإعلامي ياسر اليافعي: ‏يعتمد الحوثي بشكل كبير على الجهل والتخلف في المناطق التي يسيطر عليها، حيث استغل هذه العوامل وقام بعملية تعبئة واسعة النطاق باستخدام وسائل الإعلام الرسمية التي سيطر عليها، بالإضافة إلى موارد الدولة. كما استخدم المساجد، والمخيمات الصيفية، والمدارس لنشر أفكاره، حتى أصبح الشعب في تلك المناطق في حالة من التبلد، لدرجة أن حتى لو دُكَّت صنعاء بالكامل فلن يكون لذلك تأثير يُذكر عليهم.

واضاف أن الجهل والقمع كانا السلاح الرئيسي للأئمة خلال حكمهم لليمن الشمالي، وها هو الحوثي يسير على نفس النهج. والمؤسف أن إعلام الشرعية يعاني من ضعف شديد، بل ويتجه أحياناً لإثارة قضايا جانبية أو الهجوم على الجنوب المحرر، بدلاً من التركيز على اختراق مناطق سيطرة الحوثي برسائل إعلامية مؤثرة.

وتابع: على سبيل المثال، إذاعة عدن كان من المفترض أن تعود إلى العمل بقوة بعد التحرير ويتم تقوية بثها لتصل إلى كافة المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، بما فيها صنعاء. ولكن الخوف من إعادة أي مؤسسة إعلامية إلى الجنوب أعماهم، وفضلوا استمرار الحوثي في تضليل المجتمع على أن تعود هذه المؤسسات إلى الجنوب.

واختتم: الوضع في الشمال معقد للغاية، ويحتاج إلى تعامل جاد وأدوات جديدة لمواجهة هذا الفكر السلالي المتطرف.