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فيصل القاسم: هذا اول شيء سأفعله حينما أعود إلى بيتي بسوريا - أخبار كلمتك

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فيصل القاسم: هذا اول شيء سأفعله حينما أعود إلى بيتي بسوريا - أخبار كلمتك

فيصل القاسم: هذا اول شيء سأفعله حينما أعود إلى بيتي بسوريا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:27 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال الإعلامي السوري فيصل القاسم ‏أول شيء سأفعله:‏ عندما أعود إلى بيتي في قنوات بالسويداء، سأعيد اللوحة الرخامية التي كانت تزين واجهة المنزل بعبارة "الله كريم". 

واضاف :هذه اللوحة أزالها السر.. سور الهارب وفيق ناصر رئيس الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية عندما أرسل زعرانه إلى بيتي ليستولوا عليه ولينهبوا كل محتوياته. سأعيد هذه العبارة إلى واجهة المنزل. أما الشيء الثاني الذي سأعيده إلى القوس في الطابق الأخير من البيت هو شعار الاتجاه المعاكس الذي نحته لي بالرخام أخونا أبو عمر الحلبي.

واختتم: أن هذا الشعار حطمه كلاب وفيق ناصر ومعلمه الفصعون الهارب لأنهم كانوا يكرهون برنامج الاتجاه المعاكس كره العمى، ولا ألومهم طبعاً فقد ظل الاتجاه المعاكس يدق الخوازيق في أسفلهم حتى آخر لحظة قبل هروبهم، وأنا بصراحة فخور جداً بكل خازوق أطعمتهم إياه على مدى سنوات الثورة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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