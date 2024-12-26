المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عامين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - قرر البنك المركزي التركي، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عامين، اليوم الخميس، إلى 47.5% من 50%، متفوقًا على التوقعات، بعد الحفاظ عليها دون تغيير 8 أشهر على التوالي.

وكان أوسط تقديرات المحللين، توقع أن يخفض المركزي التركي بقيادة المحافظ فاتح كارهان معدل الفائدة المرجعي لعملية الريبو لأجل أسبوع 175 نقطة أساس إلى 48.25%.

المركزي التركي، كلمتك

دخول اقتصاد تركيا في مرحلة ركود تقني

يأتي قرار البنك المركزي اليوم مع دخول اقتصاد تركيا في مرحلة ركود تقني خلال الربع الثالث من العام الجاري، متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة الذي أضعف الإنتاج الصناعي والاستثمار في اقتصاد يقدر حجمه بـ1.3 تريليون دولار. كما أن النمو الضعيف في القوة الشرائية سيُبقي الطلب تحت السيطرة، ويسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة منتظمة، حسب محللين اقتصاديين.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 0.2% على أساس فصلي، ما يمثل الانخفاض الثاني على التوالي ويشير إلى الركود التقني.

وعلى صعيد آخر، تباطأ التضخم السنوي إلى 47.1% في نوفمبر من ذروة تجاوزت 75% في وقت سابق من العام. وهو ما منح البنك المركزي مجالًا لخفض الفائدة.

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