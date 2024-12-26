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المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عامين - أخبار كلمتك

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المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عامين - أخبار كلمتك

المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عامين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - قرر البنك المركزي التركي، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عامين، اليوم الخميس، إلى 47.5% من 50%، متفوقًا على التوقعات، بعد الحفاظ عليها دون تغيير 8 أشهر على التوالي.

 

وكان أوسط تقديرات المحللين، توقع أن يخفض المركزي التركي بقيادة المحافظ فاتح كارهان معدل الفائدة المرجعي لعملية الريبو لأجل أسبوع 175 نقطة أساس إلى 48.25%.

المركزي التركي، كلمتك

دخول اقتصاد تركيا في مرحلة ركود تقني 

يأتي قرار البنك المركزي اليوم مع دخول اقتصاد تركيا في مرحلة ركود تقني خلال الربع الثالث من العام الجاري، متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة الذي أضعف الإنتاج الصناعي والاستثمار في اقتصاد يقدر حجمه بـ1.3 تريليون دولار. كما أن النمو الضعيف في القوة الشرائية سيُبقي الطلب تحت السيطرة، ويسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة منتظمة، حسب محللين اقتصاديين.

 

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 0.2% على أساس فصلي، ما يمثل الانخفاض الثاني على التوالي ويشير إلى الركود التقني.

 

وعلى صعيد آخر، تباطأ التضخم السنوي إلى 47.1% في نوفمبر من ذروة تجاوزت 75% في وقت سابق من العام. وهو ما منح البنك المركزي مجالًا لخفض الفائدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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