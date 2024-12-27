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أحمد بلال: الأهلي يعاني من أزمة في وسط الملعب - أخبار كلمتك

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أحمد بلال: الأهلي يعاني من أزمة في وسط الملعب - أخبار كلمتك

أحمد بلال: الأهلي يعاني من أزمة في وسط الملعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:05 صباحاً - أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يعاني من أزمة في وسط، وهو ما ظهر في مباراة المصري البورسعيدي".


وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "مروان عطية لاعب جيد، ولكن ينقصه الأداء الهجومي، ولا يجب أن يتواجد نصف ملعب في فريق بحجم الأهلي ولا يؤدي الأدوار الهجومية".


وتابع: "على كولر الاعتماد على لاعبين فقط في نصف الملعب، لأننا نفقد السيطرة على بناء الهجمة، والفريق الكبير يجب أن يسيطر على المباراة منذ بدايتها أو المباراة تكون متبادلة السيطرة وليست في اتجاه واحد".


وأكمل: "يجب أن يتواجد لاعبان حرين في وسط الملعب مثل أفشة وإمام عاشور، بجانب لاعب في مركز 6، وكان هناك فراغ كبير بين وسط الملعب وخط الهجوم".


وشدد: "الأهلي حقق فوزًا كبيرًا، أمام شباب بلوزداد بسبب أنهم فتحوا المباراة، والمصري لا يستحق ركلة جزاء، والكرة كان فيها تمثيل من فخر الدين بن يوسف، وكان قادر على تسديد الكرة في المرمي".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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