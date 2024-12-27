انخفاض جديد بالحرارة وأمطار رعدية ورياح، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم - أخبار كلمتك

انخفاض جديد بالحرارة وأمطار رعدية ورياح، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم - أخبار كلمتك

إصابة 18 إسرائيليا خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ يمني وتوقع الحركة بمطار بن جوريون - أخبار كلمتك

إصابة 18 إسرائيليا خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ يمني وتوقع الحركة بمطار بن جوريون - أخبار كلمتك

بـ 14 محافظة، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 34 مسجدا جديدا - أخبار كلمتك

بـ 14 محافظة، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 34 مسجدا جديدا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجمعة في الدوري الإنجليزي والكرة النسائية وخليجي 26 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجمعة في الدوري الإنجليزي والكرة النسائية وخليجي 26 - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، الرمان يبدأ من 16 جنيها والجوافة بـ 15 - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، الرمان يبدأ من 16 جنيها والجوافة بـ 15 - أخبار كلمتك

الليلة، عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8 - أخبار كلمتك

الليلة، عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8 - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية - أخبار كلمتك

اليوم، تعديل مواعيد قطار العاصمة بسبب ماراثون زايد، قطار كل 10 دقائق حتى هذا الموعد - أخبار كلمتك

اليوم، تعديل مواعيد قطار العاصمة بسبب ماراثون زايد، قطار كل 10 دقائق حتى هذا الموعد - أخبار كلمتك

أحمد بلال: الأهلي يعاني من أزمة في وسط الملعب - أخبار كلمتك

أحمد بلال: الأهلي يعاني من أزمة في وسط الملعب - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد ثاني أسوأ فرق الدوري الإنجليزي مع أموريم - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد ثاني أسوأ فرق الدوري الإنجليزي مع أموريم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

اليوم، تعديل مواعيد قطار العاصمة بسبب ماراثون زايد، قطار كل 10 دقائق حتى هذا الموعد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اليوم، تعديل مواعيد قطار العاصمة بسبب ماراثون زايد، قطار كل 10 دقائق حتى هذا الموعد - أخبار كلمتك

اليوم، تعديل مواعيد قطار العاصمة بسبب ماراثون زايد، قطار كل 10 دقائق حتى هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:25 صباحاً - ماراثون زايد، تُعدل الشركة المشغلة  للقطار الكهربائي مواعيد التشغيل، اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، لمدة يوم واحد، فقط بمناسبة الماراثون الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في  العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء نص إعلان الشركة بشأن تعديل مواعيد التشغيل كما يلى:

 
"لجميع ركاب قطار العاصمة.. عايزين نعرفكم إن فقط يوم الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.. بمناسبة الماراثون المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، هتبدأ القطارات من محطة عدلي منصور أول رحلاتها في تمام الساعة ٥:٠٠ صباحًا، مع تواجد قطارات كل ١٠ دقائق حتى الساعة ١:٠٠ ظهرًا وذلك لتسهيل الوصول والتنقل".

ماراثون زايد

 تنطلق اليوم الجمعة فعاليات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 25 ألف مشارك، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويطلق الماراثون، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات، من أمام البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحضر الماراثون الفريق الركن محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون من الجانب الإماراتي، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات في مصر، إلى جانب مجموعة من الرياضيين والإعلاميين.


وحرص وزير الشباب والرياضة على متابعة الاستعدادات الكاملة لبرنامج الماراثون كاملًا، بما في ذلك توقيت إطلاق شارة البدء لفئتي الأسوياء وذوي الهمم، وذلك للتأكد من جاهزية الحدث وسير العمل بالشكل المخطط له.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية الالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة لضمان سلامة المشاركين، خاصة مع مشاركة الآلاف من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات. كما شدد على المتابعة الدقيقة والمستمرة لجميع التحضيرات المتعلقة بالماراثون، استعدادًا لانطلاق النسخة التاسعة خلال الساعات المقبلة.


وتقام هذه النسخة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه  لصالح مستشفى 57357، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الجمعة، بمجموع جوائز يبلغ 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 200 تذكرة عمرة يتم السحب عليها.


وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقد اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، لمناقشة مستجدات أعمال اللجنة، بحضور الشركة المنظمة والمسئولين عن اللجنه الطبية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية للتأمين الطبي للمشاركين.

وشدد وزير الشباب والرياضة علي اتباع كافة وسائل الأمان والسلامة للحفاظ على سلامة المشاركين في المقام الأول، حيث يشارك فيه الآلاف من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بـ 14 محافظة، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 34 مسجدا جديدا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق