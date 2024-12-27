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الرياضة - 07:46 - أستاذ اقتصاد: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:46 - أستاذ اقتصاد: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - أستاذ اقتصاد: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - أكد الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أنّ منطقة قناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي فقط، بل إنها تعد محورا للتنمية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة بمنطقة قناة السويس.

وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ كل المشروعات سواء المزمعة أو التي بدأ التنفيذ فيها تحوِّل هذه المنطقة بشكل أو بآخر إلى مراكز لوجستية في كل القطاعات، سواء فيما يتعلق بتطوير الموان أو المشروعات التي لها علاقة بالاستثمارات في القطاعات كافة.

وأوضح أنّ دخول القطاع الخاص يأتي تحت مظلة الأيدولوجية الخاصة بالدولة والتي تدعم القطاع الخاص بشكل أو بآخر في إطار وثيقة ملكية الدولة والتي نصت على تخارج الدولة من بعض القطاعات لإعطاء المزيد من المساحة للقطاع الخاص.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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