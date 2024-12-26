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مجلس التعاون الخليجي يشيد بالخطوات الإيجابية للحكومة السورية المؤقتة - أخبار كلمتك

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مجلس التعاون الخليجي يشيد بالخطوات الإيجابية للحكومة السورية المؤقتة - أخبار كلمتك

مجلس التعاون الخليجي يشيد بالخطوات الإيجابية للحكومة السورية المؤقتة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - انطلق، اليوم الخميس، الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، لمناقشة الملفات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها التطورات في سوريا ولبنان.

الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ‏خلال الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في الكويت، على "أننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما".

وقال إن "الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية"، مضيفا "نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة كما نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار".

دعم بلاده الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضي

بدوره، أكد وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا، في الاجتماع "دعم بلاده الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض التدخل الخارجي"، مشددا على أنه "يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية".

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

كما أكد "دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة".

وكان وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان وصل أيضا إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع.

بدء الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الكويت

اجتماع استثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت لبحث الوضع في سوريا

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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