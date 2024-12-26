مشاهير العرب - في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات في حياة الفنان كمال الشناوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - كمال الشناوي.. تمر ذكري ميلاد دنجوان السينما المصرية، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، ويعد واحدا من أبرز نجوم السينما المصرية، بعدما ترك بصمة واضحة في تاريخ الفن العربي.

نشأة الفنان كمال الشناوي

ولد الفنان كمال الشناوي في مثل هذا اليوم عام 1921، في مدينة ملكال بالسودان، وانتقل إلى مصر مع والده حيث استقروا في مدينة المنصورة، وعاش بداية حياته في السيدة زينب، درس في كلية التربية الفنية جامعة حلوان ثم التحق بمعهد الموسيقى العربية وبعدها عمل كمدرس للرسم لفترة قليلة قبل أن يدخل مجال التمثيل وعالم الفن، بدأ مشواره الفني عام 1947 بأول أفلامه غني حرب، و بعد ذلك حيث اشتهر بأدواره الرومانسية التي جعلته يلقب بـ«دنجوان السينما المصرية».

كمال الشناوي دنجوان السينما المصرية

ظهر كمال الشناوي لأول مرة في السينما عام 1947، من خلال فيلم غني حرب، وتبعه بفيلمي حمامة سلام وعدالة السماء في نفس العام. وفي عام 1965، قام بإخراج فيلم تنابلة السلطان، وهو التجربة الوحيدة له في مجال الإخراج.

شارك في العديد من الثنائيات الناجحة التي تركت بصمة في تاريخ السينما المصرية، منها تعاونه مع إسماعيل ياسين، وفاتن حمامة، وشادية، كان آخر ظهور سينمائي له في فيلم ظاظا عام 2006.

أعمال الفنان كمال الشناوي

خلال مشوار الفنان كمال الشناوي الفني قدم العديد من الأدوار على مدار حياته والتي تنوعت من الخير للشر والدراما والكوميديا في أكثر من 272 فيلماً طوال حياته.

ومن أبرز أفلامه، فيلم الأستاذة فاطمة مع فاتن حمامة وعبد الفتاح القصرى، فيلم حموات فاتنات مع إسماعيل ياسين وماري منيب، فيلم اللص والكلاب مع شادية ومحسن سرحان، بابا أمين وهو أول فيلم للمخرج يوسف شاهين مع فاتن حمامة وحسين الرياض وماري منيب، فيلم قليل البخت مع شادية وإسماعيل ياسين، فيلم الواد محروس بتاع الوزير مع عادل إمام، فيلم الكرنك مع سعاد حسنى ونور الشريف، وغيرهم من الأفلام التي تركت بصمة كبيرة في السينما المصرية و العالم العربي.

مسلسلات الفنان كمال الشناوي

شارك أيضًا الفنان كمال الشناوي في بطولة عدد من المسلسلات التليفزيونية والإذاعية منها هند والدكتور نعمان، أولاد حضرة الناظر، العائلة والناس، لدواعي أمنية، آخر المشوار، الجانب الاخر من الشاطئ، و مسلسل إذاعي صراع مع الوهم مع فردوس عبد الحميد، وابتسمت الدموع مع ماجدة الخطيب، ثورة شعب مع حمدي غيث، الكنز مع محمود حميدة وهالة صدقي.

أبرز الجوائز التي حصل عليها الفنان كمال الشناوي

حظي كمال الشناوي خلال مسيرته الفنية بالعديد من الجوائز، أبرزها:

-جائزة شرفية من مهرجان المركز الكاثوليكي عام 1960.

-جائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم عام 1992.

-كرمه الرئيس جمال عبد الناصر فب عيد العلم عام 1965.

نساء في حياة كمال الشناوي

وعلى مدار حياته ارتبط الفنان كمال الشناوي أكثر من مرة، كانت الزيجة الأولى من عفاف شاكر شقيقة الفنانة الكبيرة شادية، كما تزوج أيضا من الفنانة الاستعراضية هاجر حمدي، وكانت من زيجاته أيضا السيدة زيزي الدجوي خالة الفنانة ماجدة الخطيب، بالإضافة إلى الفنانة ناهد شريف، أما زيجته الخامسة والأخيرة كانت من عفاف نصري.

قصة حب الشحرورة والفنان كمال الشناوي

جمع كمال الشناوي وصباح العديد من الأعمال التليفزيونية، على فترات متقاربة فكانت البداية في «صحيفة السوابق» عام 1956 ثم في عام 1960 تكرر التعاون في 3 رجال وامرأة»، ثم أفلام «الليالي الدافئة» و«طريق الدموع» و«طريق الدموع» في عام 1961، ومن خلال التعاون المتكرر توطدت العلاقة بينهما، ووجدت صباح نفسها أسيرة في حب كمال الشناوي، وذلك وفقا لما كشفته في لقاء مع الفنانة صفاء أبو السعود في برنامجها «ساعة صفا».

وكشفت الفنانة صباح قصة حبها للفنان كمال الشناوي حيث قالت أنها كانت معجبة به سرا وكانت ترى أنه يليق بها ولكن لم تصارحه بمشاعرها تجاهه، وكانت بينهما وبين نفسها ترغب في الارتباط به ولكنها اكتشفت مفاجأة جعلتها تلغي تلك الفكرة بداخلها، قائلة: «اكتشفت أنه خاطب بنت صبية كويسة وصغيرة، وساعتها صرفت نظر عن الموضوع وقولت هي أنسب له، ولكن لحد دلوقتي بحبه حب محصلش».