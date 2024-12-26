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وزير الشباب والرياضة ونظيرة الإماراتي يطلقان ماراثون زايد الخيري غدًا - أخبار كلمتك

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وزير الشباب والرياضة ونظيرة الإماراتي يطلقان ماراثون زايد الخيري غدًا - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة ونظيرة الإماراتي يطلقان ماراثون زايد الخيري غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - تنطلق غداً الجمعة، فعاليات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة نحو 25 ألف مشارك من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان اليوم الخميس، أنه سوف يطلق الماراثون، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، من أمام البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك فى الماراثون الفريق الركن محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون من الجانب الإماراتي، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر، إلى جانب مجموعة من الرياضيين والإعلاميين ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

كما حرص وزير الشباب والرياضة على متابعة الاستعدادات الكاملة لبرنامج الماراثون كاملاً، بما في ذلك توقيت إطلاق شارة البدء لفئتي الأسوياء وذوي الهمم، وذلك للتأكد من جاهزية الحدث وسير العمل بالشكل المخطط له.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة لضمان سلامة المشاركين، خاصة مع مشاركة الآلاف من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات.

كما شدد صبحى على المتابعة الدقيقة والمستمرة لجميع التحضيرات المتعلقة بالماراثون، استعداداً لانطلاق النسخة التاسعة خلال الساعات المقبلة.

وتقام هذه النسخة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفي 57357، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة، غدا الجمعة الموافق 27 ديسمبر، بمجموع جوائز يبلغ 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 200 تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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