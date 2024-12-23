الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل محمد باهديلة - أخبار كلمتك

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأخ المناضل الكبير محمد سالم باهديلة، الذي يُعد من أبرز قيادات الحركة الوطنية في القطاع الفدائي في عدن. كان رحمه الله من أوائل المنتسبين لوزارة الداخلية بعد الاستقلال، وتقلد عدة مناصب هامة منها مدير أمن حضرموت وأبين، وكما شغل منصب مدير المرور على عموم الجمهورية بعد الوحدة.

كرّس الفقيد حياته في خدمة الوطن، وكان مثالاً للالتزام والإخلاص في أداء واجبه الوطني. برحيله، خسر الوطن قامة وطنية بارزة كانت لها بصمات واضحة في مسيرة العمل الوطني.

وبهذا المصاب الجلل، نتوجه بأحر التعازي والمواساة إلى ولده بدر محمد سالم باهديلة، وإلى كافة أفراد أسرته وأهله وذويه. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

*علي ناصر محمد*