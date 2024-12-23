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الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل محمد باهديلة - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل محمد باهديلة - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل محمد باهديلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:04 مساءً - كلمتك/خاص:

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأخ المناضل الكبير محمد سالم باهديلة، الذي يُعد من أبرز قيادات الحركة الوطنية في القطاع الفدائي في عدن. كان رحمه الله من أوائل المنتسبين لوزارة الداخلية بعد الاستقلال، وتقلد عدة مناصب هامة منها مدير أمن حضرموت وأبين، وكما شغل منصب مدير المرور على عموم الجمهورية بعد الوحدة.

كرّس الفقيد حياته في خدمة الوطن، وكان مثالاً للالتزام والإخلاص في أداء واجبه الوطني. برحيله، خسر الوطن قامة وطنية بارزة كانت لها بصمات واضحة في مسيرة العمل الوطني.

وبهذا المصاب الجلل، نتوجه بأحر التعازي والمواساة إلى ولده بدر محمد سالم باهديلة، وإلى كافة أفراد أسرته وأهله وذويه. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

*علي ناصر محمد*

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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