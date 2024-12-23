حشود مسلحة تستعد لاندلاع معركة الليلة - أخبار كلمتك

قال الناشط ابراهيم عسقين:حشود مسلحه في اطراف مدينة اب تنذر بوقوع مواجهة مسلحة بين القياديين الحوثيين عبدالحميد الشاهري (وكيل اول محافظة اب) وابو عماد الجلال (مسئول مكتب الرزامي في اب) والسبب قيام الاخير باختطاف هاشم البلخي احد ابناء اب على ذمة قضية نزاع شخصي بين البلخي وقريبه ..

واضاف:حاليا اكثر من عشرين طقم عليهن عشرات المسلحين في المنطقة وكل واحد بيحشد اصحابه والوضع ممكن ينفجر بأي لحظه ..

واختتم:هكذا الحال عندما يتم تعطيل الاجهزة القضائية ويتم سحب ملفات القضايا الشخصية للبت فيها من قبل المتنفذين بالمحافظة .