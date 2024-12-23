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قبل أيام من انطلاقه، تعرف على أبطال مسلسل القدر - أخبار كلمتك

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قبل أيام من انطلاقه، تعرف على أبطال مسلسل القدر - أخبار كلمتك

قبل أيام من انطلاقه، تعرف على أبطال مسلسل القدر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 04:39 صباحاً - مسلسل القدر، ينطلق غدًا الثلاثاء مسلسل القدر على منصة شاهد وذلك قبل أيام من انطلاقه في مصر.

ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم وينتظر هذا العمل قطاع كبير من عشاق المسلسلات المعربة والمقتبسة من أعمال تركية.

أبطال مسلسل القدر 

يشارك في مسلسل القدر نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب كبير أبرزهم رزان جمال وقصي خولي وديمة قندلفت وميلاد يوسف ورندة كعدي ووسام حنا وفيكتوريا عون. 

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موعد انطلاق مسلسل القدر على شاهد

وسينطلق عرض مسلسل القدر على منصة شاهد ابتداءً من غد الثلاثاء ٢٤ ديسمبر، ويتم عرض المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية.

 

بوستر مسلسل القدر يجمع قصي خولي ورزان جمال 

وسبق أن طرحت منصة شاهد بوستر جماعي لأبطال مسلسل القدر الذي يشارك به مجموعة من النجوم.

وتصدر الأبطال الثلاثة بوستر مسلسل القدر وهم رزان جمال وديمة قندلفت وبينهم قصي خولي.

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مسلسل القدر.. تفاصيل أحدث الأعمال العربية المقتبسة من الدراما التركية 

  مسلسل القدر هو نسخة معربة من المسلسل التركي لعبة القدر، ومن المتوقع أن يكون لهذا المسلسل صدى واسع بين جمهور الدراما العربية خاصة بعد نجاح تجارب سابقة للدراما المعربة.

واشتهرت رزان جمال إحدى بطلات المسلسل بأدوارها المؤثرة في أعمال مثل مسلسل “ما وراء الطبيعة” ولها تجربة ناجحة في عالم الدراما المعربة من خلال مسلسل الثمن الذي شاركت في بطولته إلى جانب كل من باسل خياط ونيقولا معوض وسارة أبي كنعان وهو مقتبس من المسلسل التركي ويبقى الحب. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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