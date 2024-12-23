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مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:30 صباحاً - نفت الفنانة سلوى محمد علي، الأخبار التي انتشارت خلال الفترة الماضية، والتي زعمت أنها قالت تصريحات قللت خلالها من قيمة أعمال الفنان الكبير عادل إمام.

وردت سلوى محمد علي، على تلك الأخبار، وأوضحت سلوى أن تصريحاتها أُخرجت من سياقها، مما تسبب في سوء فهم لما أرادت التعبير عنه.

كما أكدت علي، احترامها العميق وتقديرها الكبير للزعيم عادل إمام، موضحة أنها لم تقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إليه، قائلة: «عادل إمام مكنش بيدور في أي عمل على رسالة، لكن المتعة دي رسالة كبيرة بحد ذاتها. هو أمتع الجمهور وما زال يُمتعهم، وده دور عظيم».

وأضافت أن حديثها كان يركز على فكرة أن الفن ليس بالضرورة أن يحمل رسالة مباشرة ليكون ذا قيمة، بل يمكن أن تكون المتعة بحد ذاتها رسالة عظيمة تصل للجمهور.

سلوى محمد علي

وأعربت سلوى عن استيائها من تحريف تصريحاتها، قائلة: «مين مبيحبش عادل إمام؟ مكانته واضحة في كل البلاد العربية»، وأكدت أن أعمال الزعيم، التي أضحكت الجمهور وأدخلت البهجة إلى قلوبهم، تُمثل قيمة فنية لا تقل أهمية عن الأعمال التي تحمل رسائل مباشرة.

آخر اعمال سلوى محمد علي

والجدير بالذكر ان آخر أعمال سلوى محمد علي، هو مشاركتها في مسلسل 6 شهور» بطولة نور النبوي، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية عبر منصة watch it.

ودارت أحداث العمل حول منافسة بين مراد ولطيفة، على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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