مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:30 صباحاً - نفت الفنانة سلوى محمد علي، الأخبار التي انتشارت خلال الفترة الماضية، والتي زعمت أنها قالت تصريحات قللت خلالها من قيمة أعمال الفنان الكبير عادل إمام.

وردت سلوى محمد علي، على تلك الأخبار، وأوضحت سلوى أن تصريحاتها أُخرجت من سياقها، مما تسبب في سوء فهم لما أرادت التعبير عنه.

كما أكدت علي، احترامها العميق وتقديرها الكبير للزعيم عادل إمام، موضحة أنها لم تقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إليه، قائلة: «عادل إمام مكنش بيدور في أي عمل على رسالة، لكن المتعة دي رسالة كبيرة بحد ذاتها. هو أمتع الجمهور وما زال يُمتعهم، وده دور عظيم».

وأضافت أن حديثها كان يركز على فكرة أن الفن ليس بالضرورة أن يحمل رسالة مباشرة ليكون ذا قيمة، بل يمكن أن تكون المتعة بحد ذاتها رسالة عظيمة تصل للجمهور.

وأعربت سلوى عن استيائها من تحريف تصريحاتها، قائلة: «مين مبيحبش عادل إمام؟ مكانته واضحة في كل البلاد العربية»، وأكدت أن أعمال الزعيم، التي أضحكت الجمهور وأدخلت البهجة إلى قلوبهم، تُمثل قيمة فنية لا تقل أهمية عن الأعمال التي تحمل رسائل مباشرة.

آخر اعمال سلوى محمد علي

والجدير بالذكر ان آخر أعمال سلوى محمد علي، هو مشاركتها في مسلسل 6 شهور» بطولة نور النبوي، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية عبر منصة watch it.

ودارت أحداث العمل حول منافسة بين مراد ولطيفة، على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.