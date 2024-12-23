«الثقافة» تعلن عن آخر موعد لاستقبال جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

«الثقافة» تعلن عن آخر موعد لاستقبال جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - انخفاض حاد في المعدن الأصفر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - انخفاض حاد في المعدن الأصفر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - وزير التعليم العالي يشهد إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - وزير التعليم العالي يشهد إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني - أخبار كلمتك

الكويت تتخذ قرارا صارما بشأن منح جنسيتها للأجانب - أخبار كلمتك

الكويت تتخذ قرارا صارما بشأن منح جنسيتها للأجانب - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم، قفزة في سعر الليمون بسوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم، قفزة في سعر الليمون بسوق العبور - أخبار كلمتك

مايا مرسي تتوجه إلى البحرين للمشاركة في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب - أخبار كلمتك

مايا مرسي تتوجه إلى البحرين للمشاركة في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يتصدر تصنيف سيماجو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يتصدر تصنيف سيماجو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أخبار كلمتك

"بداية" تطلق بودكاست لتسليط الضوء على قصص النجاح ورفع الوعي بأهداف التنمية البشرية - أخبار كلمتك

"بداية" تطلق بودكاست لتسليط الضوء على قصص النجاح ورفع الوعي بأهداف التنمية البشرية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:48 - «المركزي» يكشف عن الوكلاء الدوليين المتاح لديهم تحويل الأموال لحظيا إلى مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:48 - «المركزي» يكشف عن الوكلاء الدوليين المتاح لديهم تحويل الأموال لحظيا إلى مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:48 - «المركزي» يكشف عن الوكلاء الدوليين المتاح لديهم تحويل الأموال لحظيا إلى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:48 مساءً - كشف البنك المركزي المصري عن قائمة بأسماء الوكلاء المراسلين الدوليين المتاحة لديهم خدمة تحويل الأموال لحظياً إلى مصر، والتي تضمنت 7 دول عربية، هي «الكويت - السعودية - عمان - الإمارات - قطر - البحرين - الأردن».

وأشار البنك المركزي إلى أنه يجري العمل حالياً على إتاحة خدمة التحويل اللحظي من آخرين، ذلك بعدما تمكن البنك من إطلاق الخدمة رسمياً في مطلع ديسمبر الجاري.

وأوضح «المركزي» أنه أعد فيديو يتضمن شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وألقى البنك نظرته على كيفية التحويل اللحظي لمصر، حيث أتاح ذلك عبر التوجه إلى أي من الوكلاء المراسلين حول العالم، واستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بهم حال إتاحة المراسل للخدمة إلكترونياً، ثم تنفيذ عملية الحوالة من خلال بيانات الحوالة والتأكد من صحة معلومات المستفيد.

وتابع المركزي عبر الفيديو المنشور على موقعه الرسمي، أن الوصول الفوري للحوالة يتم عن طريق إضافة قيمة الحوالة فوراً في أي بنك من البنوك المحلية، ذلك ليتم استلام الأموال من خلال القنوات التالية «الحساب البنكي، البطاقات البنكية، المحافظ الإلكترونية».

الوكلاء الدوليين المتاح لديهم خدمة تحويل الأموال لحظيا إلى مصر

ويشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمت بنسبة 42.6% لتصل إلى 20.8 مليار دولار أول 9 أشهر بالعام الحالي، مقارنة بـ 14.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كيف يمكنني تحويل الاموال لحظيا من خارج مصر؟

اقرأ أيضاً
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي

البنك الأوروبي: 9% من الأوروبيين يمتلكون عملات رقمية

محافظ البنك المركزي: مستمرون في توفير النقد للسلع والمنتجات البترولية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:52 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 (تحديث فوري) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق