الرياضة - 01:48 - «المركزي» يكشف عن الوكلاء الدوليين المتاح لديهم تحويل الأموال لحظيا إلى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:48 مساءً - كشف البنك المركزي المصري عن قائمة بأسماء الوكلاء المراسلين الدوليين المتاحة لديهم خدمة تحويل الأموال لحظياً إلى مصر، والتي تضمنت 7 دول عربية، هي «الكويت - السعودية - عمان - الإمارات - قطر - البحرين - الأردن».

وأشار البنك المركزي إلى أنه يجري العمل حالياً على إتاحة خدمة التحويل اللحظي من آخرين، ذلك بعدما تمكن البنك من إطلاق الخدمة رسمياً في مطلع ديسمبر الجاري.

وأوضح «المركزي» أنه أعد فيديو يتضمن شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وألقى البنك نظرته على كيفية التحويل اللحظي لمصر، حيث أتاح ذلك عبر التوجه إلى أي من الوكلاء المراسلين حول العالم، واستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بهم حال إتاحة المراسل للخدمة إلكترونياً، ثم تنفيذ عملية الحوالة من خلال بيانات الحوالة والتأكد من صحة معلومات المستفيد.

وتابع المركزي عبر الفيديو المنشور على موقعه الرسمي، أن الوصول الفوري للحوالة يتم عن طريق إضافة قيمة الحوالة فوراً في أي بنك من البنوك المحلية، ذلك ليتم استلام الأموال من خلال القنوات التالية «الحساب البنكي، البطاقات البنكية، المحافظ الإلكترونية».

الوكلاء الدوليين المتاح لديهم خدمة تحويل الأموال لحظيا إلى مصر

ويشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمت بنسبة 42.6% لتصل إلى 20.8 مليار دولار أول 9 أشهر بالعام الحالي، مقارنة بـ 14.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كيف يمكنني تحويل الاموال لحظيا من خارج مصر؟