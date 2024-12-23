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مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 02:35 صباحاً - تقام اليوم الإثنين مباريات في دوريات أوروبا المختلفة وأبرزها في الدوري الإيطالي والتركي.

الدوري الإيطالي

1. فيورنتينا ضد أودينيزي الساعة 7.30 مساء 
2. انتر ميلان ضد كومو الساعة 9:45 مساء

الدوري التركي الممتاز

1. إسطنبول باشاك شهير ضد قاسم باشا الساعة 7 مساء.
2. هاتاي سبور ضد أضنة الساعة 7 مساء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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