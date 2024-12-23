مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 02:35 صباحاً - تقام اليوم الإثنين مباريات في دوريات أوروبا المختلفة وأبرزها في الدوري الإيطالي والتركي.
الدوري الإيطالي
1. فيورنتينا ضد أودينيزي الساعة 7.30 مساء
2. انتر ميلان ضد كومو الساعة 9:45 مساء
الدوري التركي الممتاز
1. إسطنبول باشاك شهير ضد قاسم باشا الساعة 7 مساء.
2. هاتاي سبور ضد أضنة الساعة 7 مساء.
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