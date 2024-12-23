الدوري الإيطالي، يوفنتوس يهزم مونزا 2-1 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - حقق فريق يوفنتوس الفوز على مونزا بهدفين مقابل هدف بملعب “يو باور”، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وتقدم اليوفي عبر ويستون ماكيني في الدقيقة 14 وتعادل مونزا في الدقيقة 22 عبر صامويل بيرينديلي، قبل أن يضيف نيكولاس جونزاليس ثاني أهداف البيانكونيري في الدقيقة 39.

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: دي جريجوريو

الدفاع: سافونا، جاتي، كالولو

الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، كوبمينييرس، يلديز

الهجوم: جونزاليس، كونسيساو، فلاهوفيتش

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مونزا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.

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