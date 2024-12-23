سنرى ذلك، ترامب يسخر من تعليق مولينو حول قناة بنما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:31 صباحاً - رد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ساخرا على تصريح رئيس بنما خوسيه راويل مولينو الذي قال فيه إن "كل متر مربع من قناة بنما سيبقى لها" مشيرا إلى أن واشنطن ستعيد القناة لملكيتها.

وكتب ترامب ساخرا في صفحته على منصة "تروث سوشيال" معلقا على تصريح مولينو حول القناة: "سنرى ذلك".

وكان رئيس بنما خوسيه راويل مولينو قد كتب في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد، أن "كل متر مربع من قناة بنما والأراضي المحيطة بها تابع لبنما وسيبقى هكذا. وإن سيادة واستقلال بلادنا ليسا موضوع نقاش".

وبشأن تعريفة النقل عبر القناة، أكد مولينو أنها مبنية على ظروف السوق والتنافس الدولي وتكاليف استغلالها والاحتياجات التقنية، بما فيها الصيانة والتحديث.

وانتقد ترامب في وقت سابق الرسوم المرتفعة التي تُفرض لاستخدام قناة بنما، وأشار إلى أن نقل إدارة القناة في عام 1999 كان "لفتة تعاون" وليس تنازلا لصالح دول أخرى.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي المنتخب أن تطالب واشنطن باستعادة السيطرة على قناة بنما إذا لم يتم إعادة النظر في شروط استخدامها الحالية.

يذكر أن قناة بنما هي ممر مائي اصطناعي، افتتح في عام 1914، وقد تم بناؤها تحت إشراف الولايات المتحدة وكانت تحت سيطرتها، وفي عام 1977، حدد اتفاق "توريخوس - كارتر" عملية نقل ملكية القناة إلى بنما بشكل تدريجي، وقد تم إتمامها في عام 1999.

وكان هذا الاتفاق يضمن حيادية القناة وفتحها للتجارة العالمية. واليوم، تظل القناة واحدة من أهم الطرق للملاحة العالمية وأحد الأهداف الرئيسية للمصالح الأمريكية.

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