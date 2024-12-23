صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس - أخبار كلمتك

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس - أخبار كلمتك

الصدارة لمهاجم الزمالك، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

الصدارة لمهاجم الزمالك، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

مرضى يمنيون يشكون هذا الأمر في مستشفيات الهند - أخبار كلمتك

مرضى يمنيون يشكون هذا الأمر في مستشفيات الهند - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:45 - توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:45 - توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال أسبوع.. فيلم «Mufasa: The Lion King» يحقق 122 مليون دولار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال أسبوع.. فيلم «Mufasa: The Lion King» يحقق 122 مليون دولار - أخبار كلمتك

كيم كارداشيان تدخل عالم الغناء بـ Santa Baby - أخبار كلمتك

كيم كارداشيان تدخل عالم الغناء بـ Santa Baby - أخبار كلمتك

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة - أخبار كلمتك

الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة - أخبار كلمتك

هاني مسهور: هكذا يقوم الح وثي بعملية انتحارية من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

هاني مسهور: هكذا يقوم الح وثي بعملية انتحارية من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس - أخبار كلمتك

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:49 صباحاً -  نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل لا تزال تنتظر من حركة حماس قائمة بالرهائن الأحياء الذين تخطط لإطلاق سراحهم.

 

إسرائيل ما زالت تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس

 وأضاف  المصدر أنه بدون القائمة، سيكون التقدم في المحادثات صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا، مبينا أن هناك بعض التقدم في مفاوضات صفقة الرهائن، ومع ذلك، هناك صعوبات كبيرة على طريق التوصل إلى اتفاق.

 

تصاعد الخلافات بين حماس وإسرائيل 

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن تصاعد الخلافات بين حركة حماس وإسرائيل في مفاوضات غزة، مؤكدة أنه "لا يوجد بوادر انفراجة" لوقف إطلاق النار، وفق ما نقلت عن مسئولين إسرائيليين.

وبينما كان هناك تفاؤل طوال الأسبوع الماضي في إسرائيل بشأن فرص صياغة الخطوط العريضة لصفقة الرهائن، أوضحت القناة أن الخلافات بين إسرائيل وحماس تصاعدت خلال الأيام الأخيرة.

وأكد المسئولون للقناة أنه لا يوجد اختراق في المفاوضات، بسبب خلافات متعلقة بقوائم الأسرى ومحور فيلادلفيا.

وأشارت القناة إلى أنه لم يتم حتى الآن الموافقة على قائمة الأسرى المتوقع إطلاق سراحهم خلال الصفقة، مضيفة أنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق حاليًا".

وضمن الخلافات أيضا، أكدت الصحيفة إصرار حماس على الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا، خلال وقف إطلاق النار، بينما يطالب نتنياهو بوجود محدود لقوات الجيش في المحور.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

هذه أموال الشعب، قطر تهدد الاتحاد الأوروبي.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق