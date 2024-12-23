«الثقافة» تعلن عن آخر موعد لاستقبال جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

«الثقافة» تعلن عن آخر موعد لاستقبال جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - انخفاض حاد في المعدن الأصفر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - انخفاض حاد في المعدن الأصفر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - وزير التعليم العالي يشهد إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:07 - وزير التعليم العالي يشهد إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني - أخبار كلمتك

الكويت تتخذ قرارا صارما بشأن منح جنسيتها للأجانب - أخبار كلمتك

الكويت تتخذ قرارا صارما بشأن منح جنسيتها للأجانب - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم، قفزة في سعر الليمون بسوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم، قفزة في سعر الليمون بسوق العبور - أخبار كلمتك

مايا مرسي تتوجه إلى البحرين للمشاركة في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب - أخبار كلمتك

مايا مرسي تتوجه إلى البحرين للمشاركة في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يتصدر تصنيف سيماجو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أخبار كلمتك

القومي للبحوث يتصدر تصنيف سيماجو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أخبار كلمتك

"بداية" تطلق بودكاست لتسليط الضوء على قصص النجاح ورفع الوعي بأهداف التنمية البشرية - أخبار كلمتك

"بداية" تطلق بودكاست لتسليط الضوء على قصص النجاح ورفع الوعي بأهداف التنمية البشرية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

اشتباكات عنيفة بين المقاومة والسلطة الفلسطينية في جنين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اشتباكات عنيفة بين المقاومة والسلطة الفلسطينية في جنين - أخبار كلمتك

اشتباكات عنيفة بين المقاومة والسلطة الفلسطينية في جنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:37 مساءً -  اندلعت اشتباكات عنيفة بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في محيط مخيم جنين، والمستشفى الحكومي، اليوم الإثنين.

 

اشتباكات بين المقاومة والسلطة الفلسطينية 

 وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله، للأسبوع الثالث على التوالي، حملة في هذا المخيم تستهدف من تصفهم بالخارجين على القانون، بهدف "فرض الأمن وإنهاء الفلتان الأمني"، بينما تؤكد الفصائل الفلسطينية أن هذه الحملة تستهدف مقاومين.

وأمس الأحد نعى جهاز أمن السلطة الفلسطينية، أحد عناصر جهاز حرس الرئيس محمود عباس وقال إنه “استشهد في اشتباكات مع مقاومين بجنين”.

مقتل عنصر في جهاز أمن السلطة الفلسطينية 

واندلعت الأزمة في مخيم جنين عقب إطلاق الأجهزة الأمنية مؤخرا حملة تهدف للسيطرة على المخيم، واعتقال من وصفتهم بالخارجين على القانون ونزع سلاحهم.

وأدت الاشتباكات إلى  استشهاد 3 مواطنين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، برصاص الأجهزة الأمنية، كما أصيب آخرون منهم عناصر من الأجهزة الأمنية لسلطة رام الله.

وتعتبر مدينة ومخيم جنين للاجئين معقلا لفصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق أصدرت حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، بيانا ثلاثيا حول الاشتباكات التي اندلعت بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين.

 

المقاومة تعلق على اشتباكات جنين 

وقالت فصائل المقاومة في بيانها: "نؤكد حرصنا على احتواء هذه التطورات ومنع توسعها، ونشدد على صون الدم الفلسطيني أولوية قصوى وخط أحمر".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

سكان بلدات سورية يفاجأون بقوات الاحتلال أمامهم بعد اجتياح إسرائيل الجولان المحتل (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق