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وفد سعودي يلتقي أحمد الشرع في دمشق لهذا السبب - أخبار كلمتك

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وفد سعودي يلتقي أحمد الشرع في دمشق لهذا السبب - أخبار كلمتك

وفد سعودي يلتقي أحمد الشرع في دمشق لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن وفدا سعوديا التقى اليوم أحمد الشرع الشهير بالجولاني قائد الإدارة السورية، في دمشق؛ لبحث سبل الحفاظ على استقرار سوريا وعودة مؤسساتها إلى العمل.

لقاء وفد سعودي أحمد الشرع 

وأضحت أن لقاء الوفد السعودي الذي التقى الشرع في دمشق تطرق إلى الرؤى المستقبلية الخاصة بوضع الجيش السوري.

 

لقاء أحمد الشرع ووزير الخارجية التركي

واستقبل قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، اليوم الأحد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد التركي المرافق له، في قصر الرئاسي بالعاصمة دمشق.

ووصل  وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، إلى قصر الشعب بـدمشق للقاء القيادة السورية الجديدة.

وقال هاكان فيدان، خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إنه لا يستبعد نشوب صراع عسكري بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن طهران لا ترغب بالحرب مع تل أبيب.

وزير الخارجية التركي لا يستبعد نشوب صراع بين إسرائيل وإيران
وأضاف فيدان: "هناك احتمال نشوب صراع بين إيران وإسرائيل، والشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن الإيرانيين لا يريدون هذه الحرب، ولا يريدون صراعا كبيرا".

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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