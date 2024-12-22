كل شبر في القناة ومحيطها ملكنا، رئيس بنما يرد على تهديدات ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:46 مساءً - قال رئيس بنما خوسيه راؤول، ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن قناة بنما، إن "كل متر مربع في القناة ومحيطها يعود لنا".

إعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل

ومساء اليوم، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخها، مضيفا: "سأقوم بتغييرات كبيرة في واشنطن والأغلبية الجمهورية في الكونجرس تدعم ترشيحاتي للمسؤولين".

وتابع ترامب خلال مؤتمر صحفي له: "نتعرض للسرقة في قناة بنما وتأمينها أمر مهم للتجارة الأمريكية ومن غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية والسفن الأمريكية عند مرورها في القناة"، مطالبا بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل وبدون أي أسئلة.



معلومات عن قناة بنما

يذكر أن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن بناء القناة وإدارة المنطقة المحيطة بالممر لعقود من الزمن، لكنها سلمت السيطرة الكاملة على القناة إلى بنما في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشتركة.

وتعد قناة بنما هي ممر مائي يعبر برزخ بنما، ويعد بوابة ومركزا رئيسيا للنقل التجاري والعسكري في العالم يصل بين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، ويصنف من أهم الإنجازات الهندسية في العالم.

تقع قناة بنما في دولة بنما، ويبلغ طولها 77 كيلومترا، وتمتد من خليج ليمون في المحيط الأطلسي إلى خليج بنما على المحيط الهادي، ويعتبر معبر جيلارد أضيق جزء من القناة، ويبلغ 150 مترا، وأوسع جزء منها يقع في بحيرة غاتون التي تمتد على مساحة 422 كيلومترا مربعا.

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