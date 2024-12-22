جيش الاحتلال يفشل في تحرير أسير ويتسبب في مقتله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:26 مساءً - أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأحد، أن الأسير الإسرائيلي ساهر باروخ الذي أعلن جيش الاحتلال مقتله لدى حركة حماس قبل عام تبين أنه قتل في محاولة لإنقاذه.

وأضافت القناة 12 إن "عملية الجيش الإسرائيلي الفاشلة لإنقاذ المختطف ساهر باروخ تخللها اشتباك مع مقاتلي حماس أدت لمقتله ومن غير المعروف حتى الآن إن كان المختطف ساهر باروخ قد قتل برصاص الجيش الإسرائيلي أم على يد خاطفيه".

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و54 مصابا خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة ارتفع إلى 45 ألفا و259 شهيدا و107 آلاف و627 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

شهداء بقصف الشجاعية وجباليا النزلة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى 24 شهيدًا منهم 19 شمالي القطاع.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف تجمعا للفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.