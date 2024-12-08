التخطيط: 85.5% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بنهاية نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التخطيط: 85.5% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بنهاية نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: يجب أن ننتبه لمخاطر الذكاء الاصطناعي وتهديده للوجود البشري - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: يجب أن ننتبه لمخاطر الذكاء الاصطناعي وتهديده للوجود البشري - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:14 - عاجل.. الخارجية المصرية تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعم سيادتها ووحدة أراضيها - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:14 - عاجل.. الخارجية المصرية تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعم سيادتها ووحدة أراضيها - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 8-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 8-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك - أخبار كلمتك

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي تتصدر ملفات السيسي في النرويج - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي تتصدر ملفات السيسي في النرويج - أخبار كلمتك

رئيس شركة «أبو زعبل للصناعات المتخصصة» يجتمع بالعاملين لمتابعة العملية الإنتاجية - أخبار كلمتك

رئيس شركة «أبو زعبل للصناعات المتخصصة» يجتمع بالعاملين لمتابعة العملية الإنتاجية - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الهوى سلطان - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الهوى سلطان - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - آخرهم كندة علوش.. 8 نجوم هزموا السرطان بالعزيمة والإرادة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - آخرهم كندة علوش.. 8 نجوم هزموا السرطان بالعزيمة والإرادة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - الخارجية الروسية: بشار الأسد غادر سوريا.. وقواعدنا العسكرية في حالة تأهب قصوى - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - الخارجية الروسية: بشار الأسد غادر سوريا.. وقواعدنا العسكرية في حالة تأهب قصوى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

ترامب: زيلينسكي يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ترامب: زيلينسكي يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا - أخبار كلمتك

ترامب: زيلينسكي يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:57 مساءً - قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأحد، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب".

زيلينسكي يريد صفقة لوقف الحرب مع روسيا 

ويأتي ذلك التصريح عقب اجتماع ثلاثي جمع بين ترامب وزيلينسكي وماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية قبل قدوم ترامب للبيت الأبيض في يناير القادم.

وأضاف ترامب في منشوره: "يريد زيلينسكي وأوكرانيا عقد صفقة ووضع حد للجنون، لقد فقدوا على نحو عبثي 400 ألف جندي وعددًا أكبر بكثير من المدنيين. يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب أن تبدأ المفاوضات".

ترامب يسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا 

وفي وقت سابق، دعا ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما كتب على منصة للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال.

وكتب ترامب، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب الشروع في مفاوضات. لقد فقدت الكثير من الأرواح عبثًا، ودُمرت الكثير من الأسر، وإذا استمر هذا فقد يتحول إلى شيء أكبر، وأسوأ بكثير.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

رئيس الحكومة السورية: سأكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق