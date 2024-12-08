التخطيط: 85.5% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بنهاية نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التخطيط: 85.5% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بنهاية نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: يجب أن ننتبه لمخاطر الذكاء الاصطناعي وتهديده للوجود البشري - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: يجب أن ننتبه لمخاطر الذكاء الاصطناعي وتهديده للوجود البشري - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:14 - عاجل.. الخارجية المصرية تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعم سيادتها ووحدة أراضيها - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:14 - عاجل.. الخارجية المصرية تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعم سيادتها ووحدة أراضيها - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 8-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 8-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك - أخبار كلمتك

سعر الدولار يصل لمستوى غير مسبوق أمام الجنيه في البنوك - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي تتصدر ملفات السيسي في النرويج - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي تتصدر ملفات السيسي في النرويج - أخبار كلمتك

رئيس شركة «أبو زعبل للصناعات المتخصصة» يجتمع بالعاملين لمتابعة العملية الإنتاجية - أخبار كلمتك

رئيس شركة «أبو زعبل للصناعات المتخصصة» يجتمع بالعاملين لمتابعة العملية الإنتاجية - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الهوى سلطان - أخبار كلمتك

تعرف على إيرادات فيلم الهوى سلطان - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - آخرهم كندة علوش.. 8 نجوم هزموا السرطان بالعزيمة والإرادة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - آخرهم كندة علوش.. 8 نجوم هزموا السرطان بالعزيمة والإرادة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - الخارجية الروسية: بشار الأسد غادر سوريا.. وقواعدنا العسكرية في حالة تأهب قصوى - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - الخارجية الروسية: بشار الأسد غادر سوريا.. وقواعدنا العسكرية في حالة تأهب قصوى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

التلفزيون الإيراني يكشف حقيقة الاعتداء على سفارة طهران بسوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التلفزيون الإيراني يكشف حقيقة الاعتداء على سفارة طهران بسوريا - أخبار كلمتك

التلفزيون الإيراني يكشف حقيقة الاعتداء على سفارة طهران بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - نفى التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، أنباء الاعتداء على سفارة طهران في دمشق، بعد اقتحام فصائل المعارضة السورية العاصمة وسقوط نظام بشار الأسد.

حقيقة اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق 

ويأتي ذلك بعدما تحدثت تقارير إعلامية متداولة عن اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة السورية بعد سيطرة مسلحين على دمشق.

مسلحون يقتحمون مقر السفارة الإيرانية في دمشق 

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قولها أن إيران بدأت بإجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا، وذلك على وقع التصعيد الأخيرة.

وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الأحد، عن  إخلاء السفارة العراقية في سوريا ونقل موظفيها إلى لبنان.

وأعلنت قوات  الحدود العراقية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن الوضع على الحدود مع سوريا مؤمن بالكامل بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وسقوط نظام بشار الأسد.

الوضع على الحدود بين سوريا والعراق  


ومن جانبها أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن معبر القائم الحدودي مغلق بشكل كامل والحدود العراقية مؤمنة ولا يسمح بالدخول والخروج من هذا المعبر". 

مضيفة أنه "في الجانب السوري لا توجد أي قوات من المعارضة المسلحة أو ما تبقى من قوات النظام السوري".

وتابعت أن "هناك تحصينات أمنية في الشريط الحدودي بالجانب العراقي، كما تم نشر عدد من الكاميرات الحرارية التي تهدف لتعزيز الحدود وتأمينها وأصبحت الحدود مؤمنة بشكل كامل".

ويوم أمس السبت، أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، أن منفذ القائم الحدودي مع سوريا، يشهد تعزيزات أمنية كبيرة في إطار الجهود لتعزيز السيطرة على الشريط الحدودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

رويترز: واشنطن تحضر حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق