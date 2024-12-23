التعليم توجه بسرعة تسجيل استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:12 مساءً - امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهًا عاجلًا للطلاب المصريين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي.

آخر موعد للتسجيل على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم غلق باب تقديم الطلاب على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 ديسمبر الجاري.

سداد مصروفات التقدم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وأكدت الوزارة، أنه على أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية إلى الآن، سرعة دفعها والتسجيل قبل غلق الموقع الإلكتروني.

التسجيل على منصة أبناؤنا في الخارج

وناشدت الوزارة، أولياء الأمور الذين قاموا بسداد المصروفات الدراسي المطلوبة، ولم يقوموا بتسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني، بضرورة تسجيل بيانات الطلاب ورفع المستندات المطلوبة على الموقع قبل غلقه.

رابط التقدم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

أشارت الوزارة، إلى أنه يتم التسجيل لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025، من خلال الدخول على منصة أبناؤنا في الخارج، عن طريق الــضغــط هـــنــــــــــــــــا.

طريقة التسجيل على منصة أبناؤنا في الخارج

- الدخول على منصة أبناؤنا في الخارج.

- إنشاء حساب لأولي الأمر.

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج.

- سداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة.

- تسجيل استمارة ا امتحانات ابناؤنا في الخارج.

- تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات المطلوبة بصيغة PDF.

- عقب الانتهاء من التسجيل، يتم طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.