جديد زراعة الأسنان في ورشة عمل بكلية طب الأسنان جامعة المنوفية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:39 مساءً - نظمت كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية ورشة عمل متخصصة حول أحدث التطورات في مجال زراعة الأسنان، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور صلاح حجازي، عميد الكلية، وبحضور الدكتورة رنا الهلباوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور أحمد القاصد أهمية تنظيم ورش العمل لما لها من دور كبير في تطوير مهارات الطلاب العملية وتعزيز قدراتهم المهنية، حيث تتيح لهم الفرصة لتطبيق المعرفة النظرية التي اكتسبوها في المحاضرات على أرض الواقع، مما يسهم في تعزيز فهمهم وربط المفاهيم النظرية بالممارسات العملية.

تضمنت الورشة تدريبًا عمليًا للطلاب على نماذج محاكاة، تناولت جميع الأسئلة والاستفسارات التي قد تطرأ لدى المريض قبل إجراء عملية زراعة الأسنان. كما حاضر في الورشة الدكتور صلاح حجازي، الذي أشار إلى أهمية تعزيز الخبرة العملية للطلاب وشباب الأطباء.

وشهدت الورشة مشاركة شركة "Valley Trade Implant Biohorizons"، التي قدمت عرضًا لأحدث المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة في زراعة الأسنان. وأوضح الدكتور صلاح حجازي أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التي تنظمها الكلية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال طب الأسنان وتدريب الكوادر المستقبلية.

جامعة المنوفية تحصد المركز 131 في تصنيف التايمز للجامعات العربية