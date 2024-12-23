رونالدو وبيلينجهام ويامال على رأس الحاضرين لحفل جلوب سوكر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - جلوب سوكر 2024، كشف مجلس دبي الرياضي، الجهة المنظمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، والداعمة لحفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر السنوية، عن مشاركة مجموعة من ألمع نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين في الدورة 19 للمؤتمر مساء 27 ديسمبر الجاري.

ويشهد منتجع أتلانتس بدبي، ليلة استثنائية تجمع نخبة من الشخصيات البارزة والمشاهير، حيث من المتوقع حضور أكثر من 1000 ضيف للدورة 15 من حفل توزيع الجوائز، ومن بينهم النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

كما تشهد الفعالية حضور نخبة من نجوم كرة القدم، وأبرزهم لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا من نادي ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.



ويشارك أيضًا، النجم لامين يامال، جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا، وريو فرديناند، المدافع السابق في نادي مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى حضور شخصيات بارزة أخرى من أندية ومنظمات عالمية.

وينطلق مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتزامن مع حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر السنوي التي جمعت منذ انطلاقها عام 2010، أبرز الجهات المعنية في عالم كرة القدم، ضمن أمسيات احتفالية على كافة المستويات.

ويتمحور شعار المؤتمر هذا العام حول مفهوم "مواهب مميزة في كرة القدم"، وتتولى الإعلامية الشهيرة أماندا ديفيس من شبكة "سي إن إن"، تقديم الفعاليات، إلى جانب توم أوركهارت، على أن يشهد الحفل مشاركة كل من رونالدو وبيلينجهام وكورتوا كمتحدثين رئيسيين.

جوائز جلوب سوكر 2024

ويشمل الحفل تقديم 15 جائزة رئيسية في مختلف الفئات، بما في ذلك أفضل لاعب ولاعبة كرة قدم، وأفضل نادي كرة قدم للرجال وأفضل نادي كرة قدم للسيدات، وجائزة مارادونا، و4 جوائز لأفضل مسيرة رياضية للاعب.

واستحوذت جوائز دبي جلوب سوكر، على الاهتمام العالمي مع إدلاء ما يزيد على 100 مليون مشجع بأصواتهم من أكثر من 200 دولة ومنطقة، في زيادة ملموسة عن الدورة الماضية ( 70 مليون صوت).

كما تجاوزت تحميلات تطبيق جلوب سوكر على الهاتف المحمول حاجز 2 مليار عملية تنزيل، مما يؤكد الإقبال غير المسبوق على هذه الفعالية الفريدة.

ونجح مزاد التذاكر الذهبية من سايرو، بجمع مبلغ 30 ألف درهم إماراتي، وستذهب جميعها لصالح مؤسسة الجليلة الخيرية، وهي جمعية رعاية صحية عالمية متخصصة في تطوير الأبحاث بقطاعات الطب والتعليم والعلاج.

شركة الرياضة السعودية SSC

وستكون شركة الرياضة السعودية SSC، الناقل الرسمي لجوائز بيوند للتطوير العقاري دبي جلوب سوكر دبي، وسيتم بثها دوليًّا عبر العديد من الشبكات، مما يمنح المشجعين حول العالم فرصة للاستمتاع بفعاليات الحدث على الهواء مباشرة.

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