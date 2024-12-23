أرينا سابالينكا تتصدر تصنيف لاعبات التنس وهذا موقف ميار شريف وأنس جابر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - تصنيف لاعبات التنس، واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، تصدرها للتصنيف العالمي الأسبوعي، الصادر عن رابطة اللاعبات المحترفات للتنس، اليوم الإثنين.

تصنيف لاعبات التنس المحترفات

وتعتلي سابالينكا، قمة التصنيف برصيد 9416 نقطة، خلفها البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الثاني برصيد 8295 نقطة، ثم الأمريكية كوكو جوف 6530 نقطة، والإيطالية جاسمين باوليني 5344 نقطة، والصينية كينوين تشينج 5340 نقطة، في المراكز من الثاني للخامس على الترتيب.

وتتواجد الكازاخية يلينا ريباكينا في المركز السادس برصيد 5171 نقطة، ثم الثنائي الأمريكي جيسيكا بيجولا 4705 نقاط، وإيما نافارو 3589 نقطة في المركزين السابع والثامن، خلفهما الروسية داريا كاساتكينا 3368 نقطة، بينما تكمل التشيكية باربورا كريتشيكوفا قائمة العشرة الأوائل برصيد 3214 نقطة.

ولم يشهد التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، أي تعديل على مستوى أول 100 لاعبة، حيث تتواجد التونسية أنس جابر في المركز 42، والمصرية ميار شريف في المركز 65.

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