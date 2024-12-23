الرياضة - 11:05 - حصاد 2024| أبرزهن هدير عبد الرازق ونادين طارق.. رحلة مشاهير التيك توك بين ساحات المحاكم بسبب «الفيديوهات الفاضحة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً - حصاد 2024.. يرغب مشاهير التيك توك، في تحقيق مشاهدة عالية وجذب متابعين جدد لحسابتهم الشخصية، بهدف تحقيق أرباح مادية طائلة، وبدلا من أن يقدموا محتوى ترفيهيا لا يخدش الحياء، اتجه البعض منهم لنشر فيديوهات مخلة لا تتناسب مع مجتمعنا المصري، باعتبار ذلك طريقا سهلا لجني الأموال، دون أن يدركوا أن تلك الفيديوهات الفاضحة ستدفعهم إلى خلف القضبان، فمنهم من صدر حكم قضائي بسجنه خلال عام 2024، ومنهم من ينتظر بين 4 حوائط صدور قرار المحكمة.

وتستعرض بوابة كلمتك في التقرير التالي، حصاد 2024 لمشاهير التيك التوك، في ساحات المحاكم.

كروان مشاكل وإنجي حمادة من فيديو المطبخ لـ السجن والغرامة

مطلع يناير من العام الجاري أحُيل التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة إلى المحاكمة على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ مجتمعنا المصري، وذلك عن طريق بث مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، لتحقيق نسب مشاهدة عالية ومكاسب مادية، في القضية التي عرُفت بـ فيديو المطبخ، لتصدر محكمة جنح الاقتصادية في أواخر يونيو حكمها ضدهما بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، قبل أن يستأنفا على ذلك الحكم، لتقبل المحكمة الاستئناف المقدم في مطلع سبتمبر، وتلغي حكم حبس إنجي حمادة، مع تأييد الغرامة 100 ألف جنيه، علاوة على تأييد حبس كروان مشاكل سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، ليعارض «مشاكل» على ذلك الحكم مرة أخرى، ومن المفترض أن يصدر قرار المحكمة بشأنه في 18 يناير 2025.

حصاد 2024.. سوزي الأردنية من الشارع اللي وراه لـ ساحات المحاكم

في منتصف شهر فبراير، تصدر اسم فتاة التيك توك سوزي الأردنية محركات البحث جوجل، والسوشيال ميديا بصفة عامة وذلك بسبب فيديو آه.. الشارع اللي وراه»، ليتقدم مجموعة من المحامين ببلاغات عدة للنائب العام ضدها متهمين إياها ببث فيديوهات اعتبرها مقدمو البلاغ «خارجة عن الآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع» لنشرها فيديو عبارة عن وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية، واشتهر بعبارة الشارع اللي وراه، لتتمكن أجهزة الأمن من القبض عليها حينها قبل أن تخلي سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 ألاف جنيه، قبل أن يجرى إحالة القضية لمحكمة جنح المطرية التي أصدرت حكمها ضدها بالسجن لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه، مع كفالة قدرها 100 ألف جنيه، ليستأنف دفاعها على الحكم الصادر ضدها والذي سينظر يوم 26 من شهر ديسمبر الجاري.

التيك توكر رودي محمد خلف القضبان بسبب فيديوهاتها المخلة

أواخر شهر أبريل، رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الحساب الشخصي لـ التيك توكر رودي محمد، على منصة التيك توك، وتبين بثها فيديوهات إباحية والتحريض على الفسق والفجور، علاوة على الترويج للأعمال المنافية للآداب بهدف زيادة المشاهدات ومتابعيها لتحقيق الأرباح المادية، وتمكنت من القبض عليها بمحافظة الإسكندرية، وحبسها منتظرًا صدور قرارًا من المحكمة بشأنها.

حصاد 2024.. البلوجر نادين طارق من التيك توك لـ السجن قبل البراءة

وفي العشرة الأواخر من شهر يوليو تحولت البلوجر نادين طارق من صاحبة حساب على موقع التيك توك، يتابعه المئات من الأشخاص، خاصًة مقاطع الفيديو البث المباشر (لايف)، التي تذيعها وتتهم خلالها إحدى صديقاتها بالتسبب في انفصالها عن زوجها، واتهامها لزوجها أيضًا بالتعدي عليها بالسب والشتم، مما يجعلها بلوجر معتادة على إثارة الجدل، إلى إحدى ضحايا ذلك التطبيق وذلك بعدما رصدت أجهزة وزارة الداخلية بث وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور، خاصة بحساب - طارق -، علاوة على أنها لا تتناسب مع مجتمعنا المصري، عبر تطبيق التيك توك بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية بغرض الشهرة وتحقيق مكاسب مادية طائلة، لتتمكن وزارة الداخلية من القبض وبإحالتها للمحكمة أصدرت حكمها بحبسها عام وغرامة 100 ألف جنيه، وباستئنافها على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية قبل استئنافها ليصدر حكمًا جديدًا بإلغاء حكم حبسها، في أواخر أكتوبر.

وحش الكون من الاتجار بـ ابنتيها عبر السوشيال ميديا لـ خلف القضبان

الأمر لم ينته عند ذلك ليستمر حصاد 2024 وتنجح أجهزة وزارة الداخلية في أواخر شهر سبتمبر من القبض على السيدة الشهيرة بـ "وحش الكون" لقيامها باستغلال ابنتيها وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح من المشاهدات، لتوجه جهات التحقيق تهم استغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تيك توك و إنستجرام و يوتيوب بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية، لتدفع بهم إلى خلف القضبان.

البلوجر هدير عبد الرازق لها نصيب الأسد

أواخر شهر مايو، رصدت وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية مقاطع فيديو مخلة وتدعو إلى الفسق والفجور، عبر الحسابات الشخصية للبلوجر هدير عبد الرازق على موقعي تيك توك وإنستجرام، بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وعادات وتقاليد مجتمعنا المصري، لتتمكن الشرطة من القبض عليها حينها، داخل مسكنها بالقاهرة الجديدة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول الذي تبين احتوائه على فيديوهات تشير إلى تلك الاتهامات، وبمواجهتها أنكرت تلك الاتهامات واصفة نفسها أنها موديل إعلانات مقابل مبالغ مالية، لتخلي النيابة العامة سبيلها مع استكمال جلسات القضية في ساحات المحاكم، لتكن على موعد مع صدور حكمًا قضائيا في تلك القضية يوم 28 ديسمبر، لينتهي حصاد 2024 بالبلوجر المعروفة بـ بلوجر الفيديوهات المخلة.