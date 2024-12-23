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سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس للأسبوع الـ 28 - أخبار كلمتك

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سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس للأسبوع الـ 28 - أخبار كلمتك

سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس للأسبوع الـ 28 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:24 صباحاً -  تصنيف التنس، واصل الإيطالي يانيك سينر، تربعه على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم الإثنين، وذلك للأسبوع 28 على التوالي.

وأنهى سينر، عام 2024 في قمة التصنيف، بعدما حقق 8 ألقاب، أبرزها ثنائية جراند سلام (أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة)، إضافة إلى لقب البطولة الختامية لرابطة لاعبي التنس المحترفين.

ويبقى النجم الإيطالي الشاب، البالغ من العمر 23 عاما، في المركز 17 بقائمة أكثر لاعبي التنس في صدارة التصنيف العالمي لأسابيع متتالية، أمامه الإسباني كارلوس ألكاراز الذي ظل على قمة التصنيف 36 أسبوعا متتاليا.

 

تصنيف لاعبي التنس 

 ولم يشهد التصنيف العالمي، أي تعديل على مستوى أول 100 لاعب، حيث بقي سينر في الصدارة، خلفه الألماني ألكسندر زفيريف ثم الإسباني كارلوس ألكاراز، والأمريكي تايلور فريتز والروسي دانييل ميدفيديف، في المراكز من الثاني للخامس على الترتيب.

ويحل النرويجي كاسبر رود في المركز السادس، خلفه الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش سابعا، ثم الروسي أندريه روبليف في المركز الثامن، والأسترالي أليكس دي مينور في المركز التاسع، بينما أكمل البلغاري جريجور ديمتروف، قائمة العشرة الأوائل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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