نجم برشلونة يرفض إجازة الكريسماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:24 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن أحد اللاعبين البارزين في هجوم برشلونة، رفض الحصول على الإجازة الخاصة بأعياد رأس السنة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد طلب أنسو فاتي، من الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة هانز فليك، إجراء التدريبات في النادي، أثناء فترة إجازة الكريسماس.

ووضع نادي برشلونة، مجموعة من الإخصائيين الفيزيائيين والمعدين البدنيين والأطباء تحت تصرف فاتي، خلال الفترة من 23 وحتى 28 ديسمبر الجاري، حتى يعود اللاعبون إلى التدريبات، يوم 29 من نفس الشهر.



ولقى طلب أنسو، استحسان فليك والمدير الرياضي ديكو، حيث يعكس ذلك التزام اللاعب، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به.

وبدأ فاتي، الموسم، وهو يتمتع بثقة المدرب والإدارة، بعد إعارته غير المثمرة إلى برايتون في الموسم الماضي.

وتعرض فاتي لإصابة في يوليو الماضي، بكعب القدم، مما أعاق بدايته الجيدة في فترة الإعداد، ومنعه من الانضمام لجولة الولايات المتحدة، وبعد تعافيه ومشاركته لبضع دقائق كبديل، تعرض مرة أخرى في منتصف نوفمبر لإصابة عضلية.

فاتي يغيب عن مباراة أتلتيكو مدريد

وحصل فاتي على التصريح الطبي، يوم الجمعة الماضي، لكنه لم يشارك أمام أتلتيكو مدريد، نظرًا للتعقيد الذي شهدته نهاية المباراة، ونقص جاهزيته البدنية، ولهذا السبب، طلب التدريب لعدة أيام خلال عطلة الكريسماس، تحضيرًا لمباراتي كأس الملك ضد باربسترو (4 يناير)، والسوبر الإسباني (8 يناير).

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