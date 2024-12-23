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الرياضة - 08:32 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:32 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:32 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، حيث سجل سعره في بنك مصر نحو 50.85جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.85 جنيه للشراء، 50.99 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.85جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قطر الوطني

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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