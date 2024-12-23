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موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الاهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

واصل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، حيث يستمر غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة فى الدوري.

ووضع الجهاز الفني مدة زمنية تمتد لمدة شهر من تاريخ إصابة اللاعب من أجل التعافي من الإصابة.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران اليوم من أجل دراسة فريق المصري استعدادًا لمواجهة الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري.

كما يبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون راحة بعد الفوز أمس على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد بدوري الأبطال، وذلك تأهبًا لمواجهة المصري الخميس المقبل على ستاد برج العرب ضمن منافسات دوري نايل.

ويخوض لاعبو  الأهلي الذين شاركوا فى مباراة شباب بلوزداد أمس مرانًا استشفائيًّا على أن يخوض باقي اللاعبين مرانًا قويًّا على ملاعب النادي بمدينة نصر.

 

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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