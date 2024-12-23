والد أحمد عبد القادر يكشف حقيقة عودة نجله لصفوف الأهلي في يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - الأهلي، كشف محمد عبد القادر، والد أحمد عبد القادر، لاعب قطر القطري الحالي والمُعار من صفوف النادي الأهلي، عن مصير عودة نجله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن وجود مفاوضات مع النادي القطري؛ لاسترجاع اللاعب وقطع إعارته خلال شهر يناير المقبل.

الأهلي لم يتواصل مع نجلي

وقال والد أحمد عبد القادر في تصريحات تليفزيونية: «حتى هذه اللحظة لم يتواصل أي مسئول من النادي الأهلي مع نجلي لعودته خلال شهر يناير المقبل كما يتردد في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، والأقرب هو استكمال اللاعب لإعارته مع ناديه القطري حتى نهاية الموسم الجاري».

مارسيل كولر، كلمتك

أحمد تحت أمر النادي

وعن رغبة نجله حال تواصل مسئولو القلعة الحمراء مع ناديه القطري، أجاب: «أحمد من ناشئي النادي الأهلي وتحت أمر النادي في أي وقت وقرار خروجه للإعارة كان بناء على رؤية فنية من السويسري مارسيل كولر».

نادي قطر يرغب في شراء أحمد بشكل نهائي

وأوضح أن الفريق القطري يرغب في شراء أحمد عبد القادر بصفة نهائية بعد ظهوره الجيد منذ إعارته مع بداية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن القرار الأول والأخير في يد النادي الأهلي.

وأتم والد أحمد عبد القادر: «بكل تأكيد أحمد يتمنى المشاركة رفقة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وحال عدم حدوث أي مستجدات سيعود اللاعب للأهلي بنهاية الموسم الجاري وانتهاء الدوري القطري».

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