الرياضة - 11:47 - هل استقر الأصفر أم لا؟.. سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:47 مساءً - سعر الذهب.. ثبت سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، فسجل سعر الذهب عيار 21 منذ بداية التعاملات المسائية وحتى الآن نحو 3770 جنيها للبيع، 3750 جنيها لشراء، لتسجل أوقية الذهب نحو 2623.8 دولار.

سعر الذهب

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سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4308.5 جنيه 4285.75 جنيه سعر الذهب عيار 22 3949.5 جنيها 3928.5 جنيه سعر الذهب عيار 21 3770 جنيها 3750 جنيها سعر الذهب عيار 18 3231.5 جنيه 3214.25 جنيه سعر الذهب عيار 14 2513.25 جنيه 2500 جنيه سعر الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه

سعر الذهب في سوق الصاغة المصرية

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سعر الذهب الآن عيار 24

حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد ليسجل نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

داوم سعر الذهب عيار 22 على استقراره في نهاية التعاملات المسائية في الصاغة المصرية ليسجل نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعية

ظل سعر الذهب عيار 21 مستقرا خلال التعاملات النهائية في محلات الصاغة عند مستوى 3770 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات في سوق الصاغة المصرية عند مستوى 3231.5 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ثبت سعر الذهب عيار 14 في مساء التعاملات في محلات الصاغة المصرية 2513.25 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 في ختام التعاملات المسائية نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ووصل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 1615.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.