عمرو أديب يفقد صوته على الهواء ويوجه رسالة قوية للأهلي وجماهيره - أخبار كلمتك

عمرو أديب يفقد صوته على الهواء ويوجه رسالة قوية للأهلي وجماهيره - أخبار كلمتك

النيران تلتهم خيام النازحين في المواصي بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

النيران تلتهم خيام النازحين في المواصي بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

حشود مسلحة تستعد لاندلاع معركة الليلة - أخبار كلمتك

حشود مسلحة تستعد لاندلاع معركة الليلة - أخبار كلمتك

نقيب المحامين يعقد لقاءات هامة لبحث قضايا ومشكلات المحامين - أخبار كلمتك

نقيب المحامين يعقد لقاءات هامة لبحث قضايا ومشكلات المحامين - أخبار كلمتك

خبير تحكيمي: بيان الزمالك غير موفق، وأمين عمر لم يخطئ بلقاء سيراميكا - أخبار كلمتك

خبير تحكيمي: بيان الزمالك غير موفق، وأمين عمر لم يخطئ بلقاء سيراميكا - أخبار كلمتك

طقس اليوم، أمطار وشبورة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

طقس اليوم، أمطار وشبورة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

تطور خطير بشان اغتيال شيخ بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

تطور خطير بشان اغتيال شيخ بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق العرض الخاص لـ «آخر الخط» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق العرض الخاص لـ «آخر الخط» - أخبار كلمتك

«أمطار على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

«أمطار على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سكان بلدات سورية يفاجأون بقوات الاحتلال أمامهم بعد اجتياح إسرائيل الجولان المحتل (فيديو) - أخبار كلمتك

سكان بلدات سورية يفاجأون بقوات الاحتلال أمامهم بعد اجتياح إسرائيل الجولان المحتل (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد غياب 14 عاما.. تفاصيل عودة سميرة أحمد للدراما من جديد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد غياب 14 عاما.. تفاصيل عودة سميرة أحمد للدراما من جديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد غياب 14 عاما.. تفاصيل عودة سميرة أحمد للدراما من جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:47 مساءً - تستعد الفنانة سميرة أحمد للمشاركة في عمل درامي ولكن لم تكشف حتى الآن عن اسم العمل.

وقالت سميرة أحمد خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض عبر قناة «القاهرة والناس»، إنها مازالت تقرأ السيناريو قبل الموافقة على المشاركة في المسلسل، موضحه أن المسلسل يشهد جانب إنساني ولابد أن يكون العمل يقدم رسالة للجمهور.

الفنانة سميرة أحمد

وعلقت سميرة أحمد، على تكريمها بمهرجان «الأفضل»، قائلة: «تمثل فرحة كبيرة وهي بصمة جميلة جدًا، والتكريم ده كفاية عليا وفرحتي كانت كبيرة وسعيدة، وحول نوعية العمال الفنية التي تفضل مشاهدتها أوضحت أنها تشاهد الأفلام القديمة أكثر من الجديدة في التلفزيون.

وتابعت حديثها كاشفة عن أبرز النجوم التي تحب مشاهد أعمالهم قائلة «كريم عبد العزيز وياسر جلال ومنى زكي ومجموعة من الفنانين يجذبوني بالأداء المميز لهم، وأحب أشاهد أعمالهم».

أبرز أعمال سميرة احمد

ويذكر أن الفنانة سميرة أحمد شاركت في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة عددًا منها مسلسل «ضد التيار» عام 1997، «أميرة في عابدين» عام 2002، «يا ورد مين يشتريك» عام 2004.

وكان مسلسل «ماما في القسم» آخر أعمالها الدرامية، وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير خلال فترة عرضه في رمضان 2010، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: الفنان الكبير محمود ياسين، وأحمد فهمي، وياسر جلال، والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وتأليف يوسف معاطي وإخراج رباب حسين.

اقرأ أيضاً
طرح البوستر الرسمي لمسلسل «سراب» بطولة خالد النبوي

أحمد حلمي يعلق على لقائه مع جيسون ستاثام

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق