مشاهير العرب - بعد غياب 14 عاما.. تفاصيل عودة سميرة أحمد للدراما من جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:47 مساءً - تستعد الفنانة سميرة أحمد للمشاركة في عمل درامي ولكن لم تكشف حتى الآن عن اسم العمل.

وقالت سميرة أحمد خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض عبر قناة «القاهرة والناس»، إنها مازالت تقرأ السيناريو قبل الموافقة على المشاركة في المسلسل، موضحه أن المسلسل يشهد جانب إنساني ولابد أن يكون العمل يقدم رسالة للجمهور.

وعلقت سميرة أحمد، على تكريمها بمهرجان «الأفضل»، قائلة: «تمثل فرحة كبيرة وهي بصمة جميلة جدًا، والتكريم ده كفاية عليا وفرحتي كانت كبيرة وسعيدة، وحول نوعية العمال الفنية التي تفضل مشاهدتها أوضحت أنها تشاهد الأفلام القديمة أكثر من الجديدة في التلفزيون.

وتابعت حديثها كاشفة عن أبرز النجوم التي تحب مشاهد أعمالهم قائلة «كريم عبد العزيز وياسر جلال ومنى زكي ومجموعة من الفنانين يجذبوني بالأداء المميز لهم، وأحب أشاهد أعمالهم».

أبرز أعمال سميرة احمد

ويذكر أن الفنانة سميرة أحمد شاركت في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة عددًا منها مسلسل «ضد التيار» عام 1997، «أميرة في عابدين» عام 2002، «يا ورد مين يشتريك» عام 2004.

وكان مسلسل «ماما في القسم» آخر أعمالها الدرامية، وحقق العمل نجاح فني وجماهيري كبير خلال فترة عرضه في رمضان 2010، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: الفنان الكبير محمود ياسين، وأحمد فهمي، وياسر جلال، والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وتأليف يوسف معاطي وإخراج رباب حسين.