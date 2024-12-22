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تفعيل دور اللجان النقابية.. دورة تثقيفية جديدة تنظمها نقابة البناء والأخشاب - أخبار كلمتك

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تفعيل دور اللجان النقابية.. دورة تثقيفية جديدة تنظمها نقابة البناء والأخشاب - أخبار كلمتك

تفعيل دور اللجان النقابية.. دورة تثقيفية جديدة تنظمها نقابة البناء والأخشاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:47 مساءً - ناقشت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اختصاصات هيئات مكاتب مجالس إدارات اللجان النقابية، خلال دورة تثقيفية لشعبة السلامة والصحة المهنية.

استهدفت الدورة التثقيفية التي استمرت على مدار يومين بمقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، تعريف ممثلي العاملين في اللجان النقابية بدورهم، من أجل أن يكونوا صوتا حقيقيا للعمال لدى مجالس الإدارات.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة الدورات والندوات التثقيفية التي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، تحت رعاية عبد المنعم الجمل، من أجل زيادة الوعي النقابي لدى أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية.

تناولت الدورة التثقيفية، كل ما يخص اللجان النقابية بداية من انتخابها، ودورها المنوط بها من أجل الحفاظ على مكتسبات العاملين، وتحقيق التواصل المتميز مع مجالس إدارات الشركات العاملين بها.

واستعرض الدكتور أحمد عبد القادر، وكيل وزارة التأمينات الأسبق، ومحمد السيد، وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية الأسبق، مع ممثلي اللجان النقابية للعاملين في قطاع التشييد والبناء والمقاولات، أهم الضوابط الخاصة بتشكيل اللجان النقابية وطريقة عملها.

تم خلال الدورة التثقيفية، التأكيد على أهمية الترابط بين أعضاء المنظمة النقابية العمالية، خصوصا وأن التوافق يعزز موقف العاملين أمام مجالس الإدارة، كما أنه يعمل على خلق بيئة عمل جيدة تضمن زيادة الإنتاج.

كما تم التأكيد على أن التثقيف النقابي فرض واجب على العمال بشكل عام، وعلى ممثليهم في اللجان النقابية بشكل خاص، لاسيما وأن الوعي النقابي والمعرفة بالتشريعات واللوائح والقرارات المنظمة للعمل، تساهم في سرعة التعامل مع أي مشكلة، ومن ثم التوصل لحلول تحافظ على استمرار العمل، والحفاظ كذلك على مكتسبات العاملين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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