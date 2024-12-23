مشاهير العرب - بـ مليون و700 ألف.. فيلم «الحريفة 2 يحقق المركز الأول بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:53 مساءً - يواصل فيلم «الحريفة 2 بطولة النجم نور النبوي، إيرادات مرتفعة بدور العرض السينمائية، منذ بداية عرضه.

إيرادات فيلم الحريفة 2

وجاءت إيرادات فيلم الحريفة2، أمس حوالي 1.748.228 جنيه، ليحتل بذلك المركز الأول بقائمة الأفلام المعروضة بدور السينما.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

تدور أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم الحريفة 2

يشارك في بطولة فيلم الحريفة 2، عددا من النجوم الشباب أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.