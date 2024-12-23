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حرام اللي بيحصل معاه، نادية الجندي تطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ بشير الديك (فيديو) - أخبار كلمتك

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حرام اللي بيحصل معاه، نادية الجندي تطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ بشير الديك (فيديو) - أخبار كلمتك

حرام اللي بيحصل معاه، نادية الجندي تطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ بشير الديك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:35 صباحاً - قالت الفنانة نادية الجندي: "السيناريست بشير الديك كاتب كبير ولا يمكن تعويضه، وأعماله لا تزال خالدة بفضل قيمتها الفنية، يستمتع بها الناس".

 

مستوى كتابة بشير الديك

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "نرى اليوم مستوى الكتابة والتأليف والسيناريو لا يرتقي ليكون واحدا على مليون مما كتبه بشير الديك".

ولفتت إلى أن أعمال بشير الديك، جميعها تعالج قضايا مجتمعية وتحمل عمقا بالكتابة وأفلامه بها مضمون وجوهر كبير، وتناولت ظاهرة الإرهاب وقت ظهورها في مصر.

وأكدت نادية الجندي: "بشير الديك جزء من مشوار نجاحي وكان بيننا زواج فني في كل الأمور الفنية".

طلب نادية الجندي بعد الأزمة الصحية لبشير الديك

وطالبت نادية الجندي، بتدخل الدولة لتوفير كل سبل الرعاية الصحية لـ السيناريست بشير الديك، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها، ونقله لمستشفى تليق به من الناحية الإنسانية، معقبة: هذا الفنان العظيم لن يتكرر وأعماله تشهد له ولن يعوض ويجب دعمه صحيا.

تعرض بشير الديك لإهمال طبي

وأكدت: "سمعت أن هناك إهمالا لحالة بشير الديك في المستشفى وده مينفعش ولا يليق، حقه أن ينال العناية الصحية اللائقة، حرام اللي بيحصل لبشير الديك ويجب إجراء تحقيق بشأن إهماله ونقله لمستشفى أفضل، ويجب تدخل وزير الصحة في هذا الصدد".
 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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