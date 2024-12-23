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حفل جديد لمحمد سامي في ذكرى ميلاد علي إسماعيل، التذكرة بـ 130 جنيهًا - أخبار كلمتك

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حفل جديد لمحمد سامي في ذكرى ميلاد علي إسماعيل، التذكرة بـ 130 جنيهًا - أخبار كلمتك

حفل جديد لمحمد سامي في ذكرى ميلاد علي إسماعيل، التذكرة بـ 130 جنيهًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:44 صباحاً - يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية بذكرى ميلاد الموسيقار علي اسماعيل فيما ينظم مركز ابداع بيت السحيمي- بشارع المعز لدين الله الفاطمي -  حفلًا غنائيًا للمطرب الفنان محمد سامي بمصاحبة فرقته الموسيقية، وذلك في الثامنة مساء الخميس القادم الموافق 26 ديسمبر.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من أشهر أعمال الموسيقار علي إسماعيل من ألحان وأغنيات وتوزيع موسيقي، منها: "يا مغرمين"، "رايحة فين يا عروسة"، "حلاوة شمسنا" "الأقصر بلدنا"، "في يوم من الأيام"،  "الحلوة"، وغيرها من الأغنيات وصولًا إلى أشهر أعماله الوطنية منها "الوطن الأكبر" و"أحلف بسماها" وغيرها؛ كما تشارك بالغناء ضيفة الشرف الفنانة نادين العمروسي، وذلك على أن تكون سعر التذكرة للفرد 130 جنيها.

الفنان محمد سامي

جدير بالذكر أن سامي تخرج في كلية الهندسة وعمل بمجال البترول، بينما بدأ مشواره مع الموسيقى والغناء منذ الصغر، حيث تلقى العديد من الدراسات الحرة بمجال الموسيقى بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية وخاصة الغناء العربي والعزف على العديد من الآلات الموسيقية" العود، الكلارينت والساكسفون. 

وشارك بالعديد من المهرجانات والحفلات الموسيقية بمسارح دار الأوبرا المصرية وكذلك العديد من المراكز الثقافية بالقاهرة، وله مشاركات متميزة كضيف شرف بعدد من حفلات مراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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