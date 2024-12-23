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خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:41 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
 

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب  وما تيسر من سورة التوبة 30 ق
 

44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الكهف 15 ق
 

43: 10(قرآن  قبل الظهر) تلاوة للشيخ / كارم الحريرى وما تيسر من سورة فاطر  15ق
 

05: 11(قرآن  قبل الظهر) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى الواقعة/ الحديد   15ق
 

11:59 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عصفور وما تيسر من سورتى الحجرات- ق  30ق
 

14: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /عبدالفتاح الطاروطى  وما تيسر من سورتى القيامة / الإنسان    15ق
 

39: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / عبدالرحمن الدروى  وما تيسرمن سورة فصلت    15ق
 

أما الختمة المجودة
كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ/ محمود خليل الحصرى   في 14:47مدةالتلاوة29  ق
 

- والتلاوة من سورة غافر  تسبقها تقدمة  د / عبدالفتاح عاشور ومدةالتلاوة5ق
 

16:30( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سور الفجر والبلد والشمس15ق
 

17:06( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / فتحى المليجى وما تيسر من سورة النحل  30ق
 

17:40( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمد الليثى  وما تيسرمن سورة النساء  15ق
 

18:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى  وما تيسر من سورة الأحزاب  30ق
 

19:44( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد السيد ضيف  وما تيسر من سورتى الكهف/مريم    25ق
 

21:00( قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ / محمدهليل  وما تيسر من سورة الأنعام      15ق
 

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود حسين منصور  وما تيسر من سورة الأحزاب      30ق
 

17: 11 مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الرعد  42ق
 

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمود محمد رمضان  وما تيسر من سورة التوبة 44ق
 

01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ /السيد أحمد الشريف وماتيسر من سورة الفرقان 15ق
 

02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد عبدالعزيز حصان وما تيسرمن سورة الحج   15ق
 

03:45(قرأن قبل الفجر) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من قصار السور 30ق
 

شعائر صلاة فجر يوم الثلاثاء
القارئ الشيخ/  محمد يحيى الشرقاوى 
المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوى 
مقدمًا للفجر الإذاعى إسماعيل دويدار 
بداية التلاوة من الآية 26 وحتى الآية 52 من سورة يونس

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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