خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:41 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة التوبة 30 ق



44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الكهف 15 ق



43: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / كارم الحريرى وما تيسر من سورة فاطر 15ق



05: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورتى الواقعة/ الحديد 15ق



11:59 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود عصفور وما تيسر من سورتى الحجرات- ق 30ق



14: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /عبدالفتاح الطاروطى وما تيسر من سورتى القيامة / الإنسان 15ق



39: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / عبدالرحمن الدروى وما تيسرمن سورة فصلت 15ق



أما الختمة المجودة

كما نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ/ محمود خليل الحصرى في 14:47مدةالتلاوة29 ق



- والتلاوة من سورة غافر تسبقها تقدمة د / عبدالفتاح عاشور ومدةالتلاوة5ق



16:30( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سور الفجر والبلد والشمس15ق



17:06( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / فتحى المليجى وما تيسر من سورة النحل 30ق



17:40( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمد الليثى وما تيسرمن سورة النساء 15ق



18:29( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة الأحزاب 30ق



19:44( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد السيد ضيف وما تيسر من سورتى الكهف/مريم 25ق



21:00( قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ / محمدهليل وما تيسر من سورة الأنعام 15ق



22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود حسين منصور وما تيسر من سورة الأحزاب 30ق



17: 11 مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الرعد 42ق



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة التوبة 44ق



01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ /السيد أحمد الشريف وماتيسر من سورة الفرقان 15ق



02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ /محمد عبدالعزيز حصان وما تيسرمن سورة الحج 15ق



03:45(قرأن قبل الفجر) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من قصار السور 30ق



شعائر صلاة فجر يوم الثلاثاء

القارئ الشيخ/ محمد يحيى الشرقاوى

المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوى

مقدمًا للفجر الإذاعى إسماعيل دويدار

بداية التلاوة من الآية 26 وحتى الآية 52 من سورة يونس

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