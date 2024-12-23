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القسام تنفذ هجوما ضد قوة إسرائيلية وتستولى على أسلحتها في بيت لاهيا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - قالت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان  اليوم الإثنين  إن "مجاهديها تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

كتائب القسام تستهدف جنود إسرائيليين 

وأضافت كتائب  القسام أن مقاتليها اقتحموا المنزل وأجهزوا على كافة أفراد القوة الإسرائيلية من مسافة الصفر واغتنموا أسلحتهم وأخرجوا عددا من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل.

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 أمس الأحد أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

عمليات القسام ضد جيش الاحتلال 

وقالت كتائب القسام في بيانها: "مجاهدونا تمكنوا من قنص ضابط صهيوني في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وقالت  كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان أن مقاتليها ألقوا قنابل يدوية صهيونية الصنع صوب جنود بجوار ناقلة جند أوقعتهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا. 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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