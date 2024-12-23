مشاهير العرب - وفاة عادل إمام وطلاق بشرى.. شائعات طالت النجوم في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:18 مساءً - شهد عام 2024، العديد من الشائعات التي كانت كالظل الذي لا ينفصل عن النجوم، تلاحقهم أينما ذهبوا، وطالت تلك الشائعات الكثير من الأسماء اللامعة في عالم الفن.

وخلال التقرير التالي، تستعرض بوابة كلمتك حصاد 2024، أبرز الشائعات التي طالت نجوم الوسط الفني، ما بين الطلاق والوفاة والاعتزال والاختطاف.

شائعات الزواج والطلاق

فكان من النجوم الذين كان لهم نصيب من تلك الشائعات الفنانة بشرى، التي انتشار خبر طلاقها من زوجها خالد حميدة، بعد أقل من شهرين من الزواج، وردت بشرى على تلك الشائعات برد قاسي، مشيرة إلى أن مثل هذه الشائعات تهدف لتدمير أسرتها.

كما انتشرت شائعات عن انفصال الفنانة التونسية درة عن زوجها، وخرجت درة للرد على تلك الشائعة.

ولم يسلم الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، من تلك الشائعات، وخرج «صالح» في تصريح له للرد عليها قائلا: «اعتدنا شائعات انفصالنا أنا وهنادي، وأصبحنا لا نهتم بها، حيث وجدنا أن التجاهل أفضل حل لتلك الأزمات، وربنا يبعد عننا أي حاجة وحشة».

وطالت الشائعات أيضا شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، لتخرج شيماء في تصريحات تليفزيونية، لتكشف عن أسباب خلافاتها قائلة: «أنا مش عايزة أتكلم عن السبب الرئيسي، لكننا بنتخانق، وهو يحاول أن يصلح الأمور، وأنا زعلانة كثيرًا، فهو كان رومانسيًا قبل الزواج، ولكن كل شيء تغير في النهاية».

كما تداول رواد السوشيال ميديا شائعة انفصال الإعلامية وفاء الكيلاني عن زوجها الفنان تيم حسن، ولكن سرعان ما كشفت حقيقة هذه الشائعة قائلة: «مفيش رد على الكلام ده، ربنا يخليهولي، وما يحرمنيش منه، وبإذن الله نفضل مكملين لاَخر العمر، أنا بحاول أرضيه بكل الطرق».

كما نال بعض الفنانين، حظهم من شائعات الطلاق، نال البعض الآخر حظه من الزواج، وانتشرت أخبار عن ارتباط وزواج الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد،

ونفت الزاهد، الشائعات المتكررة حول ارتباطها بزميلها أحمد حاتم، مؤكدة أن علاقتهما لا تتجاوز إطار الزمالة والصداقة.

وخلال لقاء تلفزيوني، أوضحت هنا: «مفيش بيني وبين أحمد قصة حب، هو زميلي وصديقي وبحب الشغل معاه جدًا، من أحلى الحاجات اللي عملناها مع بعض فيلم -قصة حب- والناس حبته جدًا، بيني وبينه كيميا وطاقة مميزة».

وانتشرت بقوة خلال الفترة الماضية، زواج الفنانة منة شلبي سرًّا، وقلة أعمالها مؤخرًا نتيجة هذا الارتباط، مؤكدة أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت خلال تصريحات تلفزيوينة أنها لم ولن تتزوج سرًّا، وفي حالة ارتباطها سوف تعلن التفاصيل على الملأ، لأنه ليس هناك ما يدعو للسرية في أمر كهذا، على حد تعبيرها.

كما أثيرت شائعات حول ارتباط أسماء جلال، وأمير المصري، وذلك عقب ظهورهما معا في مهرجان الجونة السينمائي، وهما يرقصان معا في حفل الهضبة.

وعلق والد الفنان أمير المصري على تلك الشائعة قائلا: «عادي يا جماعة الحاجات دي بتحصل لكل نجوم الفن، وأي حد بيكون عليه الأضواء بيكون التركيز عليه، مع شائعات وأشياء أخرى كثيرة، سواء لطيفة أو سخيفة، لكن الحمد لله الناس متعودة على تلك الشائعات داخل الوسط الفني».

ونفت النجمة ملك قورة شائعة زواجها الذي انتشر عقب نشرها صورًا بفستان زفاف على حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وقالت: «لو اتجوزت أكيد كنت هقول وأعلن الخبر والصور التي نشرتها هي جلسة تصوير خاصة بإحدى المجلات المتخصصة في تجهيزات الزفاف».

وانتشرت العديد من الشائعات حول زواج الفنانة مي سليم والفنان أحمد الفيشاوي. وذلك بعد أن انتشرت صورة للثنائي وهما يجلسان في "الكوشة" ويرتديان ملابس الزفاف.

الأمر الذى أثار ضجة على صفحات التواصل الاجتماعي حول قصة الحب التي تجمع بينهما.

وكشفت الفنانة مي سليم حقيقة الأخبار المتداولة وقصة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي مؤكدة أن الصورة المتداولة هي السبب وراء تلك الشائعات، وأنها من كواليس فيلم (بنقدر ظروفك) وهو فيلم من بطولة الثنائي.

شائعات الاختطاف والاعتزال

وانضمت الفنانة ريم البارودي إلى قائمة ضحايا الشائعات في عام 2024، بعدما انتشرت أخبار عن اختطافها ولم تكتف بنفي الخبر، بل ردت بقوة على مروجي الشائعات، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم.

أما الفنان عبد الله مشرف، فقد تعرض لشائعة اعتزاله الفن بعد أن ابتعد عن الأضواء خلال الفترة الأخيرة، ونفت ابنته هذه الأخبار، مؤكدة أن والدها بصحة جيدة، ولم يتخذ أي قرار بالاعتزال.

شائعات الوفاة في 2024

والوفاة كانت الأبرز في شائعات عام 2024، حيث طالت العديد من الفنانين أبرزهم كانت الفنانة ميرفت أمين التي نفت شائعة وفاتها، ووصفتها بـ السخيفة، مؤكدة أنها بخير

الفنان علاء مرسي أيضاً تعرض لشائعة وفاته، التي انتشرت بشكل مفاجئ بعد زفاف ابنته، مما أثار القلق بين محبيه قبل أن يتم نفي الخبر.

أما الزعيم عادل إمام فقد كان ضحية لهذه الشائعات أكثر من مرة، حيث تكررت الأخبار عن وفاته لدرجة أن بعض الناس توجهوا إلى منزله لتقديم العزاء ولكن الزعيم تعاطى مع الأمر بروح الدعابة، قائلاً: خايف لما أموت بجد محدش يصدقني.

وأثار متداولي مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل بعد انتشار شائعات حول وفاة الفنان الصغير جان رامز، مما أثار قلق محبيه وأدى إلى تفاعل كبير بين متابعيه على المنصات الرقمية، وبدأ الجميع في البحث عن الحقيقة وراء هذه الأخبار، وسط حالة من الترقب والتعاطف مع الفنان الشاب، ونفى أهل جان ما تم تداوله، مؤكدين أنه يتمتع بصحة جيدة، وليس لديهم علم بغرض تلك الشائعات التي تلاحقه دائمًا.