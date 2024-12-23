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مشاهير العرب - 28 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهنا اللي انا فيه» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 28 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهنا اللي انا فيه» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 28 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهنا اللي انا فيه» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً - حقق فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، إيرادات مميزة بدور العرض السعودية.

إيرادات فيلم الهنا اللي انا فيه

وبلغت إيرادات فيلم الهنا اللي انا فيه، حوالي 2 مليون و 100 ألف ريال سعودي، خلال الأيام الأولي من عرضه، وهو ما يوازي ما يزيد عن 28 مليون جنيه مصري.

فيلم الهنا اللي انا فيه

أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

فيلم الهنا اللي انا فيه
فيلم الهنا اللي انا فيه

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويضم فيلم الهنا اللي أنا فيه، في بطولته، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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