مشاهير العرب - الخميس.. وزارة الثقافة تحتفل بمشوار الموسيقار الراحل علي إسماعيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً - ينظم مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا للمطرب محمد سامي بمصاحبة فرقته الموسيقية، وذلك في الثامنة مساء الخميس 26 ديسمبر، في إطار احتفال وزارة الثقافة بذكرى ميلاد الموسيقار علي إسماعيل.

يتضمن برنامج الحفل، تقديم باقة من أشهر أعمال الموسيقار علي إسماعيل من ألحان وأغنيات وتوزيع موسيقي، منها: «يا مغرمين، رايحة فين يا عروسة، حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، في يوم من الأيام، الحلوة»، وغيرها من الأغنيات الوطنية منها «الوطن الأكبر، أحلف بسماها »وغيرها، كما تشارك بالغناء ضيفة الشرف الفنانة نادين العمروسي.

وبدأ الموسيقار الراحل علي إسماعيل، مشواره مع الموسيقى والغناء منذ الصغر، حيث تلقى العديد من الدراسات الحرة بمجال الموسيقى بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، وخاصة الغناء العربي والعزف على العديد من الآلات الموسيقية «العود، الكلارينت والساكسفون».

وشارك بالعديد من المهرجانات والحفلات الموسيقية بمسارح الأوبرا وكذلك العديد من المراكز الثقافية بالقاهرة، وله مشاركات متميزة كضيف شرف بعدد من حفلات مراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وعلي صعيد آخر برع الموسيقار الراحل علي إسماعيل، ليدفعه ذلك إلى قيادة الفرقة الموسيقية للأغاني الوطنية الرائعة لعبد الحليم حافظ وكمال الطويل في أعياد الثورة مثل «المسئولية، وصورة، ومطالب شعب»، كانت قدته الفنية العالية سبب رئيسي في تلحينه للنشيد الوطني الفلسطيني، بعنوان «نشيد فدائي» الذى كان مستخدماً منذ عام 1972.