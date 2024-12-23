ليلة في حب موسيقار الأجيال بقصر الأمير بشتاك الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:17 مساءً - يقدم المطرب أحمد صبري باقة مختارة من أجمل الأغاني بمصاحبة فرقته الموسيقية، في ليلة حب لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري، ببيت الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك.

حفل ليلة في حب موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

وتتضمن فقرات الحفل تقديم باقة مختارة من أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها " عندما يأتي المساء"، "سهرت انسى الدنيا"، "امتى الزمان"، "اجري اجري"، "قوللي عملك ايه".

وفي حب موسيقار الأجيال يستضيف الفنان "أحمد صبري" الفنان "عبد الحميد يحيى" الذي انطلق في عالم الغناء ليلقَى تفاعل كبير بين نشطاء صفحات التواصل الإجتماعي والجمهور من مختلف الأعمار، كما تشارك بالحفل عازفة التشيلو الأمريكية "كيرا وايس" والمطربة سارة حلمي.

الفنان أحمد صبري

الفنان أحمد صبري صوليست فرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، أسس فرقته الموسيقية عام ٢٠٠٦ شارك في العديد من الاحتفالات والمناسبات الوطنية، منها ذكرى انتصارات أكتوبر، مهرجان الموسيقى العربية بالقلعة، كما شارك بالغناء في العديد من الدول العربية.

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