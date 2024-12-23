مشاهير العرب - «الخنفساء الفرعونية».. ضيف شرف الحفل الختامي للنسخة الرابعة من معرض «الأبد هو الآن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - اختتمت فعاليات معرض «الأبد هو الآن - Forever Is Now» في نسخته الرابعة، والذي أقيم لمدة شهر بمنطقة أهرامات الجيزة والهضبة المحيطة بها، وتنظمه مؤسسة «كلتشرفيتور-آرت دي إيجيبت»، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية وهيئة تنشيط السياحة.

وجمع المعرض بين 14 فنانًا من المنطقة ومن مختلف دول العالم، للاشتباك فنيًا مع أحد أعرق المعالم التاريخية، وتقديم أعمال فنية معاصرة تعتمد على المزج بين الحاضر والماضي، وتحاكي في الوقت ذاته التاريخ والأرض والبيئة والإنسانية، ليظل من أهم المعارض عالميا، بالإضافة إلى كونه من الأحداث الفنية التي تجذب السياحة لمصر من خلال توجيه الدعوة لما يقرب من 400 شخصية عالمية ما بين رجال أعمال وسفراء ومشاهير وشخصيات عامة.

المعرض هذا العام وجه الدعوة للجمهور للانطلاق في رحلة استكشاف من خلال الفن الذي يعمل كجسر بين التاريخ والحاضر، فهذا العام وضع كل من الفنانين والزوار في دور علماء الآثار الحديثين، مستخدمين الإبداع كأدوات لاكتشاف الطبقات الخفية من المعاني المضمنة في العادي، وجمع "الأبد هو الآن 4" تنوعًا ثقافيًا غنيًا، حيث شارك فنانون من المملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وبلجيكا ولبنان وفرنسا ومصر والهند واليونان وإسبانيا وكندا، كل منهم ساهم بسرده الفريد في هذا الحوار الفني الاستثنائي، وهم البريطاني كريس ليفين، والإيطالية فيديريكا دي كارلو، وأيضا الإيطالي لوكا بوفي، والكوري إيك- جونج كانج، وجيك مايكل سينجر من جنوب أفريقيا، الفنان البلجيكي من أوصول لبنانية جان بوغوسيان، ومن فرنسا الفنان جان - ماري أبريو، أما مصر فيشارك منها الفنان خالد زكي، و أيضا الفنانة الكندية اللبنانية ماري خوري كندا، والهندية شيلو شيڤ سليمان، اليونانية ناسيا إنجيليسيس، وأخيرا الاسباني خافيير ماسكارو، وتعد النسخة الأولى التي تشارك فيها قارة آسيا، وأيضا المرة الأولى التي تشارك فيها مشاريع فنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

هذه المشاركة من الفنانين عززت التنوع الثقافي والفني في المعرض والذي منح الجمهور فرصة ليصبحوا "علماء آثار" معاصرين، يستكشفون الكنوز المخفية والإبداعات التي تربط بين الماضي والحاضر، ولذلك وصل عدد زوار المعرض من الجمهور لأكثر من مليون شخص، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 100 رحلة مدرسية وجامعية لزيارة المعرض، وأكثر من 6 ملايين متابع له من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتغطية أكثر من 1000 قناة وصحفية وموقع محلي وعربي ودولي للمعرض، كما تمت زيارة المعرض من قبل كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم منهم المديرة الإبداعية لدار أزياء Missoni، والفنان الفرنسي كيفين دياز بطل مسلسل، Emily In Paris والفنانة التركية نيسليهان أتاغول، والفنان التركي بوراك دينيز، الفنانة الشابة مي الغيطي والفنان السعودي محسن منصور، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورافقته مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، أسطورة كرة القدم الإنجليزية مايكل أوين، والإعلامية جوري بكر، وغيرهم.

وقالت نادين عبد الغفار مؤسسة أرت دي إيجيبيت في كلمتها إن النسخة الرابعة من "الأبد هو الآن" كانت احتفاء بالاستكشاف وقدرة الفنانين على اكتشاف المعاني الاستثنائية وربطها بالحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أن المعرض يتطور كل عام ويكتسب زخما عالميا حتى أنه أصبح على الأجندة السنوية للسائحين الأجانب وطلاب الجامعات والمدارس، كما شهد المشاركة الأولي لفنانين لأول مرة من كوريا الجنوبية والهند.

وأضافت أنه "كجزء من التزامنا بالمشاركة المجتمعية، تم التعاون مع اليونسكو لإطلاق برنامج أدلة الفن واستضفنا معارض للفنانين اللاجئين، ووفرنا لهم منصة لعرض مواهبهم وقصصهم الرائعة، فنحن نفخر بتعزيز التعاون الهادف مع شركائنا، من خلال التكامل المدروس عبر وسائل الإعلام والأحداث والمبادرات الإبداعية، نضمن أن يصبح دعمك جزءًا قيمًا من المحادثة الأوسع المحيطة بعملنا، ونتطلع إلي مواصلة تحقيق إنجازات إستثنائية.

وكجزء من الحدث الختامي تمت دعوة خمسة من الفنانين الحضور للمشاركة في جلسة رسم حي بالتعاون مع مكتبة سمير و علي المورد الرائد في مصر للأدوات المكتبية والفنية عالية الجودة، لتحويل تمثال الخنفساء لعمل فني نابض بالحياة، حيث كان لدي كل فنان ما يقرب من 30 دقيقة وكان هذا في إطار شراكتهم الحصرية مع مصنع ألوان "نيفيسكايا باليترا" الفنية. هذه الشراكة تمثل الإطلاق الرسمي لمجموعة نيفيسكايا الاحترافية للفنانين في مصر.