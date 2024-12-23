مشاهير العرب - مسلسل «ساعته وتاريخه» يحقق الأعلى مشاهدة على watch it - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - تصدر مسلسل «ساعته وتاريخه» قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it، وذلك بعدما حققت حلقاته السابقة نسب مشاهدة مرتفعة.

وحقق مسلسل ساعته وتاريخه المركز الأول عبر watch it، فيما حقق مسلسل رقم سري المركز الثاني، وذلك بعد عرض آخر حلقاته.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

ويخوض بطولة مسلسل ساعته وتاريخه، عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و«حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية وبرؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل «ساعته وتاريخه» يناقش 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.