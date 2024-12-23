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تفوق كاسح لمنتخب السعودية تاريخيًّا قبل مواجهة اليمن بـ "خليجي 26" - أخبار كلمتك

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تفوق كاسح لمنتخب السعودية تاريخيًّا قبل مواجهة اليمن بـ "خليجي 26" - أخبار كلمتك

تفوق كاسح لمنتخب السعودية تاريخيًّا قبل مواجهة اليمن بـ "خليجي 26" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:32 مساءً - خليجي 26، يستعد منتخب السعودية، لمواجهة نظيره اليمن، ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الثانية، ببطولة كأس الخليج، الكويت.

وستقام المواجهة في تمام الرابعة والنصف إلا خمس دقائق، مساء يوم الأربعاء المقبل على أن يستضيف ملعب “جابر آل مبارك”، المواجهة النارية المرتقبة.

وتلقى المنتخب السعودي هزيمة أمام نظيره البحريني، بنتيجة (3-2)، ضمن مباريات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بكأس الخليج.

وفي الجولة ذاتها، تعرض المنتخب اليمني، للهزيمة أمام العراق، بنتيجة (1-0).

ترتيب المنتخب السعودي في خليجي 26 

وبهذه النتيجة، يتواجد المنتخب السعودي في المركز الثالث، بدون نقاط، بالتساوي مع اليمن، الأخير.
بينما يتصدر المنتخب البحريني، المجموعة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع العراق.

التاريخ يقف في صف السعودية قبل مواجهة اليمن

وتشهد المواجهات التاريخية، التي جمعت بين منتخب السعودية ونظيره اليمني، اكتساح تام للأخضر السعودي.

وتواجه المنتخبان من قبل، في جميع المسابقات، في 18 لقاء، حقق الأخضر السعودي الفوز في 17 منها، مقابل تعادل وحيد، ولم يسبق أن تعرض للهزيمة أمام اليمن، في أي لقاء رسمي.

وفي كأس الخليج، تواجه الفريقين من قبل في 7 لقاءات، انتهت جميعها بانتصار للأخضر.

وأقيمت تلك المواجهات في دور المجموعات بالبطولة، والبداية كانت عام 2003، حيث نجح المنتخب السعودي بالانتصار بنتيجة (2-0).

وحقق الأخضر الفوز بالنتيجة ذاتها، في 2005، و2013.

بينما كانت أكبر نتيجة في نسخة 2009، والتي انتهت بفوز الأخضر بسداسية نظيفة.

ولم يسبق أن سجل المنتخب اليمني في شباك المنتخب السعودي، في كأس الخليج، حيث أحرز لاعبي المنتخب السعودي 19 هدفًا، ولم يستقبلوا أي هدف في اللقاءات السابقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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